Jusqu’à 650 euros de réduction sur les Samsung Galaxy S21, c’est le moment de craquer

Excellente fournée de promotions en tout genre chez Samsung cette semaine. Elles permettent de cumuler plus de 650 euros de réduction sur les Galaxy S21.

@ JDG

C’est la Galaxy Week chez Samsung. La marque coréenne rivalise encore de promotions pour faire de sa boutique officielle LE meilleur endroit pour acheter ses derniers flagships. Tous les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont à un prix défiant toute concurrence sur la boutique officielle de la marque. Grâce aux multiples offres et bonus proposés en ce moment, c’est assurément l’endroit idéal pour s’offrir les derniers vaisseaux amiraux de Samsung. Jusqu’au 20 juin, plusieurs réductions sont disponibles sur les téléphones et des nombreux cadeaux sont aussi offerts pour l’achat d’un des terminaux. Entre bonus de reprise, Samsung Rewards, coques de protection et chargeur offert ou encore stockage doublé, vous pouvez économiser jusqu’à plus de 600 euros en cumulant toutes les réductions. Voici comment faire.

Le Galaxy S21+ est à moitié prix sur la boutique Samsung

La plus belle réduction proposée par Samsung est disponible jusqu’au 20 juin et a trait à la reprise de votre ancien smartphone. Samsung propose un bonus reprise de 100 euros sur sa boutique. Cela permet d’obtenir automatiquement une remise minimale de 100 euros dès que votre futur précédent téléphone est éligible à la reprise, et ce quel que soit son état. C’est la réduction minimale, mais cela peut aller bien plus haut, car le montant de la reprise varie en fonction de modèle de smartphone que vous renvoyez ainsi que de son état. La reprise fonctionne avec de très nombreux terminaux de diverses marques, y compris avec des smartphones relativement anciens et même des tablettes. Il est donc probable que votre téléphone actuel soit éligible pour réaliser cette économie de 100 euros au minimum.

Dans le meilleur des cas, si vous possédez un smartphone haut de gamme récent et en bon état, ce dernier pourra être repris pour 452 euros dans le meilleur des cas. Pour l’achat d’un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra. À ce montant s’ajoute donc le bonus reprise de 100 euros pour un total de 552 euros de réduction. Dans cette condition, le Galaxy S21 Ultra s’écroule à seulement 707 euros au lieu de 1259, ce qui correspond à un peu plus de 47% de remise. C’est encore plus intéressant pour le Galaxy S21+ qui atterrit quant à lui à 507 euros au lieu de 1059 euros. Moitié prix, tout simplement. La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page du Galaxy S21, puis de sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas.

Pour bénéficier de la reprise il faudra d’abord sélectionner le modèle de votre smartphone puis de renseigner son numéro IMEI. Ce numéro est accessible en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application “téléphone”. Vous pourrez également le trouver dans la section “à propos” de votre mobile ou même directement sur la boîte. L’estimation finale du montant de la reprise est désormais affichée.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau jouet. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale.

Stockage doublé gratuitement et des cadeaux

Le bonus reprise n’est pas la seule promotion que propose Samsung sur sa boutique. Pour l’achat d’un Galaxy S21+ ou d’un Galaxy S21 Ultra, Samsung double aussi gratuitement le stockage. Les versions 256 Go sont ainsi au prix des versions 128 Go, c’est donc 50 euros d’économisé dans ce premier cas. Vous pouvez également obtenir le modèle 512 Go au prix du modèle 256 Go, et vous économisez alors pas moins de 130 euros. Notez que l’offre n’est valable que sur les coloris exclusifs à la boutique Samsung. Cela tombe bien, ils sont particulièrement réussis. Mention spéciale au Galaxy S21+ Rouge.

La marque fait également deux cadeaux aux acheteurs d’un Samsung Galaxy S21+ ou S21 Ultra. De plus, pour l’achat d’un Galaxy S21, tous les modèles confondus, vous avez également droit à une coque de protection en cuir et un chargeur sans fil, lui aussi offert. Ce dernier vous permettra de recharger simplement votre smartphone puisque tous les Galaxy S21 sont compatibles avec la recharge sans fil.

*C’est pratique chez soi, sur sa table de nuit par exemple, ou au bureau dans lesquels on commence doucement à revenir. Il suffira alors de poser son téléphone dessus pour redonner le sourire aux accumulateurs. Comme le chargeur est basé sur la technologie Qi, il pourra aussi recharger tous vos accessoires qui prennent en charge le protocole, c’est-à-dire la quasi-totalité des appareils possédant de la recharge sans fil.

Samsung Rewards : 5% de montant de votre achat à cagnotter

En achetant votre smartphone (ou tout autre produit) vous pouvez également récupérer de 5% du montant de l’achat sous la forme de Samsung Rewards sur tous les modèle de Galaxy S21. Vous pouvez ensuite réutiliser ce montant sur le site. C’est idéal pour vous offrir un accessoire supplémentaire comme une Galaxy Watch. Si vous comptez acheter un autre produit Samsung plus tard comme un téléviseur Neo QLED par exemple, vous pourrez ainsi l’acheter avec une remise substantielle (cumulables avec d’autres offres éventuelles).

Sachez de plus qu’en optant pour Galaxy S21 vous pouvez directement profiter de réductions sur votre panier en achetant un accessoire ou un autre produit en même temps. La réduction peut aller jusqu’à 15% sur la totalité du panier si vous achetez 3 produits différents.

Galaxy S21, S21 ou S21 Ultra, quel smartphone choisir ?

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra composent à eux trois la gamme premium de smartphones de Samsung pour 2021 (en attendant les Galaxy Note qui arrivent généralement à la fin de l’été). Les trois modèles sont techniquement proches, mais quelques petites différences existent. Ils se rassemblent sur les performances et avec un processeur Exynos 2100 pour les propulser. C’est actuellement l’une des puces les plus performantes du monde Android et elle permet en toute logique un fonctionnement sans faille dans toutes les applications. Vous pouvez jouer à vos jeux dans les meilleures conditions possibles et évidemment travailler efficacement en mobilité. La puce s’accompagne également du support de la 5G. Les Galaxy S21 sont donc prêts pour la nouvelle norme réseau qui se déploie peu à peu en France.

Samsung fait aussi valoir tout son savoir-faire sur les écrans avec des dalles OLED d’excellente qualité au taux de rafraichissement de 120 Hz. Les premières différences vont apparaître au niveau de la taille avec des diagonales de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra respectivement. La charge rapide est assurée sur la totalité de ces modèles et les batteries sont respectivement de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh. Tous les smartphones possèdent également ces “petits plus” premiums comme la recharge sans fil et l’étanchéité avec une certification IP68.

C’est sur la photo que les différences vont être les plus notables. Le Galaxy S21 Ultra offre la configuration la plus musclée avec un capteur principal de 108 mpx, un ultra grand-angle de 12 mpx et téléobjectifs : x3 et 10x. Cette configuration permet d’obtenir un zoom hybride allant jusqu’à 100x. Une prouesse. Les deux autres adoptent une configuration à 4 capteurs avec un de grand angle de 12 mpx, un ultra grand-angle de 12 mpx et un téléobjectif de 64 mpx enfin pour un zoom optique 3x et un hybride 30x. Dans tous les cas, la configuration reste très solide et les S21 sont parmi les meilleurs smartphones pour la photo en 2021.

Pour résumer, et pour faire simple : si vous êtes un grand amateur de photo, préférez le Galaxy S21 Ultra, si vous souhaitez un téléphone polyvalent tournez-vous vers le Galaxy S21+, si vous appréciez la compacité c’est le Galaxy S21 (tout court) qu’il faudra adopter.

