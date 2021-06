Genshin Impact anticipe les leaks, et présente trois nouveaux personnages

Peu habitué à communiquer sur ses nouveautés à venir, le studio MiYoHo a créé la surprise il y a quelques jours, en dévoilant trois nouveaux personnages originaires de la région d’Inazuma.

© MiHoYo

Depuis la sortie de Genshin Impact en septembre dernier, le studio MiHoYo a l’art et la manière de cultiver le mystère autour de son RPG. Très discrets sur les réseaux sociaux, les développeurs ne communiquent qu’à travers de rares lives ou billets de blog, et se montrent particulièrement intransigeants concernant les leaks. C’est donc avec surprise qu’on a découvert en début de semaine, une présentation officielle des artworks de trois nouveaux personnages, qui devraient faire leur arrivée en version 1.7 ou ultérieure.

Sayu ‧ Mujina shinobi

Ninja rattachée au Shiyuumatsu-Ban

Une ninja rattachée au Shiyuumatsu-Ban. Elle est petite et extrêmement agile. #GenshinImpact pic.twitter.com/FJlEC3a16w — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 7, 2021

Kamisato Ayaka ‧ Héron de givre

Fille du clan Kamisato de la Commission culturelle Ayaka est la fille du clan Kamisato de la Commission culturelle, louée pour sa beauté et sa noblesse de caractère. #GenshinImpact pic.twitter.com/dtLTa2WEHN — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 7, 2021

« Les feux d'artifices sont la pièce maîtresse de tout festival. Yoimiya est la meilleure pyrotechnicienne d'Inazuma, chacun de ses spectacles étant unique et merveilleux. » — Kamisato Ayaka pic.twitter.com/0Bp41s6VqG — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 7, 2021

En effet, si la version 1.6 est sortie aujourd’hui, les personnages d’Ayaka (épéiste à une main Cryo, 5 étoiles), Yoimiya (archère Pyro, 5 étoiles) et Sayu (Anémo) ne seront pas encore jouables aux côtés du nouveau personnage de Kahuza. Autant d’indices qui laissent à penser que le trio pourrait être originaire d’Inazuma, la nouvelle cité-État de Teyvat que MiHoYo s’apprête à présenter aux joueurs et aux joueuses. Si Ayaka était déjà attendue depuis longtemps par les joueurs, la combattante Cryo étant déjà présente dans la beta de Genshin Impact, Yoimiya et Sayu sont quant à eux totalement inédits. Alors que les tests privés viennent de débuter pour la version 1.7 du jeu (ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles fuites), le studio chinois semble donc avoir décidé de couper l’herbe sous le pied des leakers, en maîtrisant jusqu’au bout sa communication, quitte à prendre un peu d’avance sur son planning.