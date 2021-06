Stranger Things : l’univers s’élargit avec un podcast, un roman et un jeu

Netflix a profité de sa Geeked Week pour lever le voile sur certaines productions de l'univers Stranger Things. En revanche, la saison 4 n'a toujours pas de date de diffusion.

Stranger Things se fait attendre. Près de deux ans après la saison 3, les fans de la série des frères Duffer n’ont toujours pas de nouvelles de Dustin, Mike, Eleven, Lucas, Will et Max. Il faut dire que la pandémie a largement bouleversé les plans de Netflix et des équipes de production, qui ont dû mettre le tournage à l’arrêt pendant plusieurs mois. Si on pouvait espérer que le service de streaming profite de sa Geeked Week pour annoncer une nouvelle saison, Netflix s’est contenté de réunir les créateurs et scénaristes pour un message vidéo adressée à la communauté. Les frères Duffer ont confié que cette salve d’épisodes était encore en tournage, on ne devrait logiquement pas retrouver Stranger Things sur nos écrans avant un bon moment. Ils ont néanmoins présenté l’une des nouvelles recrues de cette saison, qui viendront peupler les couloirs du lycée Hawkins.

Ainsi, on retrouvera la star d’une autre série de la plateforme : Anne with an E. Amybeth McNulty incarnera Vickie qui, selon la description du personnage, est “une nerd cool, qui parle très vite” et qui devrait attirer l’attention de l’un des personnages principaux. On retrouvera également Myles Truitt (Kin : Le Commencement) dans la peau de Patrick, “une star du basket-ball qui a des amis, une belle vie et du talent, mais qui se retrouve du jour au lendemain au cœur d’une spirale de l’enfer”. Enfin, les deux nouvelles recrues seront Regina Ting Chen (La Belle et le clochard) et Grace Van Dien (Lady Driver). Elles incarnent respectivement Madame Kelly : “une populaire conseillère d’orientation qui s’intéresse profondément à ses élèves” et Chrissy “La pompom girl en chef d’Hawkins’ High et la fille la plus populaire du lycée qui cache un lourd secret.”

Un podcast et un roman pour cet été

Pour nous faire patienter, l’univers s’élargit avec un podcast de fiction. À partir du 29 juin prochain, sur Spotify et Apple Music, les amateurs de la franchise pourront retrouver le personnage de Maya dans un récit inédit baptisé Rebel Robin : Surviving Hawkins. Elle sera incarnée par Maya Hawke, qui lui prêtait déjà ses traits dans la troisième saison. Un roman, écrit par A.R. Capetta, est également au programme. Il sortira aussi le 29 juin dans les librairies américaines.

Eleven and the crew from Stranger Things are coming to Magic: The Gathering later this year in a Secret Lair drop! #GeekedWeek pic.twitter.com/rPiTbn2rvR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Enfin, Stranger Things va faire une incursion dans l’univers des jeux vidéo. La licence va être incorporée dans le multijoueur en ligne Smite : Battleground of the Gods. Eleven et son équipe devraient aussi passer par l’univers de The Magic Gathiring avec Secret Lair. Deux cartes ont d’ores déjà été présentées. Sur le pan du jeu vidéo, d’autres annonces pourraient être faites ce vendredi. En effet, Netflix va consacrer une conférence à sa division vidéoludique, qui nous avait déjà offert un jeu Stranger Things à l’occasion de la sortie de la saison 2.