NordVPN : pourquoi l’offre de ce VPN est à prendre au sérieux

Si vous voulez profiter de la qualité de NordVPN sans vous ruiner, c’est le moment de vous lancer avec cette offre spéciale.

S’il est indéniable que l’usage d’Internet est indispensable dans nos vies quotidiennes et que cela représente des risques, ce n’est pas pour autant une fatalité. Pour naviguer en toute sécurité, il existe des outils très intéressants : les VPN (pour Virtual Private Networks).

Ces logiciels ont pour but premier de chiffrer vos données de navigation afin qu’elles ne tombent pas entre de mauvaises mains, mais aussi de masquer votre adresse IP pour protéger votre identité. Toutefois, les VPN vont aussi plus loin, en proposant d’autres fonctionnalités intéressantes, comme le contournement des géo-blocages, par exemple.

Pour profiter de tous ces services, vous pouvez faire confiance à NordVPN, qui est actuellement en promotion à -68% pour une durée limitée.

Découvrir l’offre NordVPN

Les avantages à opter pour NordVPN

Si vous vous renseignez au sujet des VPN, vous avez probablement déjà croisé la route de NordVPN. Ce logiciel tient effectivement une place de choix sur le marché des VPN, et c’est clairement mérité. NordVPN dispose de paramètres de sécurité optimaux en intégrant notamment un Kill Switch, de manière à ce que vos données sensibles et votre identité soient protégées à chaque instant.

Mais au-delà de votre sécurité, NordVPN vous propose des options très intéressantes. Parmi ces dernières, on peut souligner le fait que ce VPN dispose d’un vaste réseau de plus de 5 500 serveurs, implantés dans une soixantaine de pays. Ces infrastructures vont vous permettre de vous connecter dans la zone du monde que vous souhaitez, afin d’accéder à tous les contenus géo-restreints.

Ces contenus peuvent être des catalogues Netflix, mais aussi des sites étrangers ou encore des serveurs de jeu. Dans cette même idée, sachez que NordVPN peut vous permettre de passer outre la censure gouvernementale pratiquée en Chine. Cette fonctionnalité est très recherchée chez les VPN, c’est donc un très bon point que NordVPN la présente.

Enfin, sachez que vous pourrez surfer sur Internet normalement puisque le fournisseur offre de très bonnes vitesses et une connexion stable. À ce sujet, sachez qu’on le classe parmi les VPN les plus rapides du marché.

Comment profiter de la réduction de -68% chez NordVPN

Vous l’aurez compris : NordVPN est un excellent choix de VPN, tant pour votre sécurité que pour les possibilités annexes qu’il vous offre. Et ce qui rend cela encore plus attrayant, c’est qu’en ce moment, ce VPN vous fait bénéficier d’une réduction importante de -68% sur son abonnement d’une durée de deux ans.

De cette façon, le forfait ne coûtera que 71,20€ au lieu de 229€, ce qui équivaut à un prix mini de 2,97€ par mois. Tout au long de votre souscription, ce seront donc plus de 150€ que vous allez économiser, ce qui vaut vraiment le détour.

Tout cela vous sera accessible depuis tous vos dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV et boîtier connecté) grâce à l’application multi-supports de NordVPN. Cerise sur le gâteau, vous pourrez installer et utiliser l’application sur six appareils à la fois avec les connexions simultanées comprises dans l’abonnement.

Ne tardez pas pour vous décider, car cette offre expire bientôt. Si cela peut vous rassurer, sachez que NordVPN propose à tous ses clients une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous pourrez donc changer d’avis à tout moment pendant cette période et être intégralement remboursé. Vous ne craignez donc rien à vous lancer.

Profiter de la promo NordVPN