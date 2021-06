Bon plan : RED by SFR sort un forfait mobile mythique, on en rêvait 🔥

Le Best-Of RED remet le forfait mobile de RED by SFR sous les projecteurs. Choisissez votre nouvelle offre avec 20, 60 ou 130 Go avant la fin de l'opération (dimanche soir). Les prix sont divisés par deux dans la plupart des cas.

© RED by SFR

RED by SFR a dĂ©cidĂ© de remettre son opĂ©ration Best-Of RED Ă l’honneur ce week-end. Autant dire que son forfait mobile et ses dĂ©clinaisons voient leur prix tomber de manière drastique. Si vous hĂ©sitiez Ă changer de formule, c’est – vraiment – le moment de changer d’offre. Vous pouvez faire une Ă©conomie de 50% facilement sur le prix de base.

Attention, la fin des offres est dĂ©jĂ pour bientĂ´t . Si le Best-Of RED est complètement fou, ce forfait mobile ne va pas rester Ă ce prix lĂ bien longtemps. La fin de l’opĂ©ration est prĂ©vue pour ce dimanche soir Ă minuit, ce qui vous laisse quelques heures pour choisir votre nouvel abonnement sur le site de l’opĂ©rateur. En plus, vous avez jusqu’Ă 14 jours pour changer d’avis si nĂ©cessaire (mais on doute que cela soit le cas avec une telle agressivitĂ©).

Des prix bradés sur le forfait mobile

Sur toutes ces offres mises en avant pour le Best-Of RED, un forfait mobile se dĂ©marque particulièrement. Et pour cause, c’est le plus attractif de la gamme de RED by SFR en matière de prix, il est Ă 5 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 20 Go d’Internet (dont 6 Go depuis l’UE et les DOM). En temps normal, cette formule coĂ»te 10 euros, vous Ă©conomisez 50%. Autant dire qu’aucun concurrent n’est capable de faire aussi bien pour un tel tarif Ă l’heure actuelle.

Si vous avez besoin de plus de donnĂ©es mobiles, ce forfait mobile vous conviendra Ă la perfection. Il avance le meilleur rapport qualitĂ©-prix des formules de RED by SFR, son tarif tombe Ă 12 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 130 Go d’Internet (dont 15 Go depuis l’UE et les DOM). Sans remise, ce mĂŞme abonnement est Ă 25 euros, les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sont considĂ©rables, une fois de plus.

Ce forfait mobile se dĂ©cline en une version compatible avec le rĂ©seau 5G pour quelques euros supplĂ©mentaires chaque mois (17 euros au lieu de 30 euros). Depuis l’apparition de cette nouvelle formule 5G, c’est la première fois que RED by SFR baisse son prix, cela peut aussi convenir parfaitement Ă vos attentes selon le dĂ©ploiement du rĂ©seau en question dans votre zone gĂ©ographique.

Le dernier forfait mobile de RED by SFR est celui du compromis, il est Ă Â 8 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 60 Go d’Internet (dont 9 Go depuis l’UE et les DOM). C’est parfait si vous souhaitez dĂ©penser moins de 10 euros par mois dans votre abonnement, le tout sans nĂ©gliger le volume de donnĂ©es mobiles. Une fois de plus, vous Ă©conomisez de manière gigantesque, l’offre Ă©tant habituellement Ă 15 euros.

Il faut prĂ©ciser que ce forfait mobile — en version 20, 60 ou 130 Go, s’accompagne d’un accès Ă l’application RED TV. Vous pouvez donc profiter de plusieurs chaĂ®nes et bouquets TV directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. En plus, toute la gamme est sans engagement de durĂ©e, vous n’ĂŞtes nullement vouĂ© Ă rester client chez l’opĂ©rateur pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, vous pouvez partir sans justification.

RED by SFR donne tout

Le Best-Of RED propulse les offres de RED by SFR parmi les meilleurs forfaits mobiles du moment. Si l’opĂ©rateur Ă©tait dĂ©jĂ dans le top de nos formules prĂ©fĂ©rĂ©es, le rapport qualitĂ©-prix de toutes ses formules devient encore plus agressif sur le marchĂ©. L’abonnement Ă 130 Go obtient nos faveurs, car il contient un volume de data de folie pour un prix mini. C’est parfait quand on sait que la tendance est Ă la hausse des usages et, donc, de la consommation de donnĂ©es mobiles. Vous ĂŞtes certain de ne pas manquer au cours des annĂ©es Ă venir.

RED by SFR propose des formules Ă des tarifs très compĂ©titifs, mais il a d’autres avantages. Choisir un nouveau forfait mobile reste très simple sur le site de l’opĂ©rateur, toute la dĂ©marche se fait en ligne et il ne faut pas plus de quelques minutes. Vous pouvez Ă©videmment conserver le mĂŞme numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, il suffit de le prĂ©ciser et d’ajouter votre code RIO — tout est expliquĂ© de façon très claire.

Le Best-Of RED est une opĂ©ration surprise, RED by SFR dĂ©voile un forfait mobile de premier choix. C’est simple, on n’avait pas vu de tels tarifs depuis plusieurs annĂ©es — que ce soit chez cet opĂ©rateur ou chez ses concurrents prĂ©sents sur le marchĂ©. Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps : un compteur affiche le dĂ©compte du temps restant jusqu’Ă la fin de l’opĂ©ration sur le site de l’opĂ©rateur.

En plus de cette promotion sur son forfait mobile, RED by SFR fait aussi chuter drastiquement le tarif de sa box Internet. Vous pouvez profiter de la fibre en très haut débit (jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement) et des appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 20 euros par mois au lieu de 35 euros. En plus, le premier mois est offert. Une fois de plus, cette promotion reste valable pendant quelques jours seulement.

Le forfait mobile et la box Internet de RED sont sans engagement de durée, cela pousse RED by SFR a offrir un service appréciable à ses clients pour espérer les garder le plus longtemps possible. Le retour du Best-Of RED est une excellente surprise, profitez-en dès maintenant.

Pour profiter du Best-Of RED chez RED by SFR, c’est par ici :

Voir les offres RED by SFR