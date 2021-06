Bon plan : vous rêvez des AirPods Pro ? Amazon explose le prix 🔥

Les AirPods Pro sont les derniers écouteurs sans fil Apple, et ils ont la réduction de bruit active. Amazon n'y va pas de main morte avec des remises très généreuses. Les AirPods 2 sont aussi à prix réduit.

Amazon et Apple, une histoire de “je t’aime, moi non plus”. Le marchand amĂ©ricain rĂ©fĂ©rence depuis quelques annĂ©es les produits de la marque Ă la pomme, et il n’hĂ©site pas Ă casser les prix. C’est le cas en ce moment, de manière très inattendue, sur les AirPods Pro (et les AirPods 2). Les derniers Ă©couteurs Apple sont en forte baisse, une occasion idĂ©ale de s’Ă©quiper avant l’Ă©tĂ©.

Si vous allez dans une boutique Apple, les AirPods Pro sont au prix officiel de 279 euros. Vous n’avez aucun intĂ©rĂŞt Ă les acheter lĂ -bas puisqu’ils sont nettement moins chers sur Amazon. Les garanties sont strictement les mĂŞmes, il n’y a aucune diffĂ©rence. La seule diffĂ©rence, c’est le prix : vous pouvez faire une Ă©conomie de plus de 25% sur le produit, soit quasiment 75 euros.

Une offre Ă saisir en vitesse

Vous devez le savoir, Apple n’aime pas les rĂ©ductions. La marque Ă la pomme ne casse jamais les prix des AirPods Pro, des AirPods 2 ou de tous ses autres appareils proposĂ©s en ligne et en boutique. Elle prĂ©fère conserver une image premium, si bien qu’elle ne prend pas part aux opĂ©rations spĂ©ciales qui peuvent avoir lieu quelques fois dans l’annĂ©e. Les fans de ses produits l’ont bien compris, il faut aller voir chez les marchands en ligne comme Amazon pour faire des Ă©conomies.

Il faut prĂ©ciser que les remises sur les produits Apple ont tendance Ă ne pas dĂ©passer les -10%, mĂŞme chez les marchands en ligne populaires comme Amazon. Avec les offres en cours chez ce dernier, c’est un pourcentage beaucoup plus consĂ©quent que vous pouvez Ă©conomiser en prenant les AirPods Pro et les AirPods 2 maintenant.

Et pour cause, les AirPods Pro et les AirPods 2 ont tous les deux droit Ă une remise premium, elle est respectivement de -27% et -25%. Autant dire qu’il s’agit lĂ d’offres flash de haut vol sur des produits qui s’Ă©coulent pourtant très bien mĂŞme Ă leur tarif de base depuis leur arrivĂ©e sur le marchĂ©. Ces Ă©couteurs ne cessent de conquĂ©rir le public au fil des annĂ©es, bon nombre de personnes cherchent Ă faire une affaire en prenant un de ces deux modèles directement en ligne.

Ces offres sur les AirPods Pro et les AirPods 2 ne vont pas durer chez Amazon. Outre le fait qu’il s’agit de produits extrĂŞmement populaires, il faut aussi indiquer qu’ils affichent rĂ©gulièrement des ruptures de stock sur les plateformes marchandes. Avec le niveau de l’offre en cours, ces ventes flash vont ĂŞtre prises d’assaut : il faudra ĂŞtre dans les premiers en ligne pour sĂ©curiser cette Ă©conomie sur les Ă©couteurs sans fil de la marque Ă la pomme.

Comment choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2 ?

Les AirPods Pro et les AirPods 2 font tous les deux office d’Ă©couteurs sans fil premium — sachant que les deux paires sont actuellement visĂ©es par une offre flash sur Amazon. Les deux modèles ont des ressemblances et des diffĂ©rences que nous allons maintenant Ă©voquer pour vous aider Ă choisir entre les deux versions Ă succès.

En matière de ressemblances, il faut Ă©voquer le fait que les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux vendus avec un boĂ®tier de rangement. Celui-ci ne se limite pas Ă cette unique fonction, il sert aussi Ă recharger les Ă©couteurs sans fil dès qu’ils sont logĂ©s dans l’Ă©tui. C’est une excellente solution d’Apple pour vous Ă©viter de perdre l’une des deux oreillettes, sachant que vous n’avez plus besoin de penser Ă recharger les Ă©couteurs avant de sortir de chez vous. Ce boĂ®tier a lui-mĂŞme besoin d’ĂŞtre rechargĂ© de temps en temps, que ce soit avec ou sans fil selon le modèle que vous prenez. L’autonomie des deux versions pousse jusqu’Ă 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels.

Sinon, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux de couleur blanche, leur design est assez similaire et caractĂ©ristique de l’esthĂ©tique propre Ă la marque Ă la pomme. Cependant, la version Pro est intra-auriculaire, ce qui veut dire que les embouts en silicone se placent directement dans l’oreille. En comparaison, le modèle classique propose une solution plus classique que certains prĂ©fĂ©reront.

Les AirPods Pro ont le mĂ©rite d’inclure la rĂ©duction de bruit active, une technologie conçue pour que les utilisateurs puissent se focaliser uniquement sur le son produit par les Ă©couteurs. Ainsi, les bruits extĂ©rieurs sont limitĂ©s au maximum, c’est une option parfaite pour travailler ou prendre les transports en commun en Ă©coutant votre playlist prĂ©fĂ©rĂ©e. Vous pouvez aussi l’utiliser quand vous ĂŞtes au tĂ©lĂ©phone.

Ă€ noter qu’Apple vient de tenir sa WWDC 2021, une confĂ©rence annuelle durant laquelle le constructeur prĂ©sente les nouveautĂ©s dĂ©diĂ©es aux dĂ©veloppeurs. Au sujet des AirPods Pro et des AirPods 2, la marque Ă la pomme a indiquĂ© le lancement de nouvelles fonctionnalitĂ©s comme la gĂ©olocalisation et l’audio spatial. C’est encore plus d’outils dont vous pourrez profiter Ă l’arrivĂ©e de la mise Ă jour iOS 15.

Amazon, champion du e-commerce

Ces offres Ă©phĂ©mères sur les AirPods Pro et les AirPods 2 sont monstrueuses, vous Ă©conomisez entre -25% et -27% Ă l’achat de votre paire d’Ă©couteurs sans fil sur Amazon. En plus, le prix n’est pas le seul avantage mis en avant par le marchand en ligne.

Si vous prenez les AirPods Pro et les AirPods 2 sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un dĂ©lai de retour de 30 jours après la rĂ©ception de la commande. Vous pouvez ainsi en profiter pour effectuer un renvoi gratuit si les Ă©couteurs sans fil ne vous conviennent pas, auquel cas vous serez remboursĂ© Ă 100% dans les jours qui suivent. D’autre part, sachez que la garantie est la mĂŞme que chez Apple et que vous pouvez vous rendre dans les boutiques officielles en cas de question.

En somme, tous les avantages sont les mĂŞmes chez Amazon, sauf que les prix des AirPods Pro et des AirPods 2 sont plus bas que sur la boutique en ligne d’Apple. Par contre, pensez Ă faire vite pour profiter de ces ventes flash avant les ruptures de stock.

