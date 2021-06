Une superbe photo de Ganymède, une des lunes de Jupiter, par la sonde Juno

Mars et Vénus ne sont pas les seules planètes du système solaire qui fascinent les scientifiques des agences spatiales. Jupiter et ses lunes ont aussi beaucoup d'intérêt, comme les dernières données collectées par la sonde Juno le confirme.

© NASA

Des lunes de Jupiter, on connait surtout Europe, Io et Callisto. Ganymède est un satellite plus discret, mais il mérite pourtant toute notre attention. La sonde Juno, en orbite autour de Jupiter depuis cinq ans, s’est rapprochée de cette lune de glace et a pu en tirer une superbe photo partagée par la NASA.

Une lune qui mérite d’être connue

Le cliché, réalisé à 1.000 kilomètres de Ganymède, montre la surface de cette lune immense, c’est même tout simplement la plus grande de notre système solaire. Avec 5.268 kilomètres de diamètre, elle est même plus imposante que la planète Mercure et Titan, la plus grande lune de Saturne. On sait que le noyau de Ganymède est liquide et composé de fer. Un océan est présent sous la glace de surface, il pourrait contenir plus d’eau que l’ensemble des océans de la Terre !

Sur l’image, on peut voir distinctement les cratères, un terrain sombre et clair, ainsi que de longues caractéristiques structurelles qui pourraient être liées à des failles tectoniques, précise l’agence américaine. C’est la première fois que l’on voit Ganymède d’aussi près. Juno, qui nous a régalé avec de magnifiques images de Jupiter, a également profité de cette proximité pour activer ses capteurs, ce qui permettra aux scientifiques de mieux connaitre cette lune encore largement méconnue.

La JunoCam de la sonde a aussi enregistré une série de photos que la NASA va assembler pour créer une image en couleur de Ganymède, elle aura une résolution d’un kilomètre par pixel. Pour patienter, on peut aussi apprécier le détail de la face sombre de la lune prise dans la foulée du premier cliché.