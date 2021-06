Box internet : Bouygues Telecom casse les prix, SFR est encore plus violent

Bouygues Telecom est l'un des FAI les plus populaires du moment. Son offre spéciale sur la première année à de quoi en faire craquer plus d'un. Mais SFR riposte encore plus fort avec la fibre à 10 euros. Bref, ce week-end, c'est le moment de changer de box internet.

Changer de box internet est FACILE et GRATUIT. Alors que certains auraient pu penser l’inverse, c’est très simple de résilier une offre et de passer ailleurs. Que ce soit pour faire des économies ou pour obtenir un meilleur réseau, il y a plein de raisons qui peuvent justifier ce passage.

Mais ce week-end, si vous voulez changer de box internet, vous pouvez combiner les deux : une excellente box à un prix dérisoire. Entre Bouygues Telecom et SFR, il n’y a pas eu de meilleur moment pour changer. Quand on voit par exemple la fibre à seulement 10 euros par mois, c’est une excellente nouvelle. On ne l’avait plus vu depuis des mois, voire des années chez certains FAI.

Pour découvrir l’offre à 10 euros, c’est par ici :

Voir l’offre de SFR

Évidemment, si vous êtes déjà client chez l’un d’entre eux, vous ne pouvez pas migrer sur ces box internet à prix réduit. SFR et Bouygues Telecom se battent pour attirer des clients de la concurrence. Vous devriez être prêt à changer : ces offres sont d’une telle qualité que vous pouvez vraiment y gagner au change. Il suffit de comparer avec votre offre actuelle, vous pouvez être surpris.

SFR, la box Internet à 10 euros (fibre)

SFR est réputé pour ses box Internet sur le marché en France. Afin que son offre soit la plus simple possible à comprendre, le fournisseur propose deux formules respectivement intitulées SFR Fibre et SFR Fibre Power. C’est la première qui a le droit à une baisse de prix impressionnante ce week-end, elle avance un rapport qualité-prix de folie.

Avec l’opération Mes jours Fibre, la box Internet SFR Fibre est affichée à 10 euros par mois (au lieu de 38 euros par mois) pour la fibre en très haut débit (500 Mb/s en download et 500 Mb/s en upload) ainsi que les appels illimités vers les fixes et 160 chaînes TV.

Pour en savoir plus sur la box Internet SFR Fibre, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

SFR garantit le prix de cette box Internet pendant un an, vous ne payerez pas plus de 10 euros par mois durant toute la première année. Après cette période, le tarif remontera à 38 euros par mois — soit le montant initial de cette offre. Au final, vous économisez un total de 336 euros : cela représente une somme loin d’être négligeable sur le poste de dépense.

Si vous choisissez cette box Internet chez SFR, vous êtes engagé auprès du fournisseur pendant un an. Cela peut ressembler à une contrainte, sauf qu’il s’agit exactement de la période pendant laquelle vous payez cette formule au prix le plus bas. Après ce délai, vous êtes libre de partir chez un autre acteur pour espérer continuer à payer moins cher — auquel cas vous n’aurez pas besoin de vous justifier.

Cette offre signée SFR se place aisément parmi les meilleures box Internet en 2021. Son prix reste très attractif sans négliger la qualité : vous profitez des appels en illimité (vers les fixes), mais aussi de l’option TV et du meilleur réseau disponible à ce tarif sur le marché. Le fournisseur peut prendre à son compte jusqu’à 100 euros de frais de résiliation su vous quittez votre formule actuelle pour la sienne.

Bouygues Telecom, plusieurs box Internet

Bouygues Telecom concurrence directement SFR sur le secteur des box Internet. Son offre est aussi très simple à comprendre, elle s’articule autour de trois formules dont le prix évolue selon les options. Ainsi, le fournisseur peut combler toutes les attentes et les exigences du public. Toute la gamme est visée par une remise ce week-end, c’est le cas pour quelques jours.

La première box Internet de Bouygues Telecom s’appelle Bbox Fit, c’est la plus intéressante de la gamme en termes de prix. Elle coûte actuellement 15,99 euros par mois seulement pour la fibre en haut débit (300 Mb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes. Vous constaterez que cette offre ne propose pas l’option TV, cela évite de faire payer cette fonctionnalité à tous ceux qui n’ont pas de téléviseur : c’est la formule parfaite si c’est votre cas.

Pour voir la box Internet Bbox Fit, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Nous le disions, Bouygues Telecom ne propose pas qu’une seule box Internet. Les deux autres offres sont un peu plus complètes (et onéreuses) que la Bbox Fit, elles peuvent aussi se présenter comme de réelles alternatives — surtout si vous avez un peu plus d’attente. Toute la gamme bénéficie des prix affichés pendant un an, la durée de l’engagement est également de 12 mois. Voici les deux autres abonnements :

Comme son concurrent SFR, Bouygues Telecom peut s’occuper de vos frais de résiliation jusqu’à hauteur de 100 euros. Les frais en France ne dépassent jamais un tel montant, la transition vers votre nouvelle formule devrait être indolore et efficace. Une fois de plus, il faut rappeler que ces promotions vont bientôt se terminer.