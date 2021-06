La route n'est pas le seul élément dans lequel peuvent évoluer les trottinettes électriques ! Une start-up française a mis au point une « trottinette des mers » à propulsion électrique dotée d'une très longue autonomie.

© Next Blue Tech

La BlueWay est une sorte de paddle qui remplace la propulsion manuelle par un moteur électrique alimentant une hélice. Silencieuse, contrairement aux turbines traditionnelles, cette méthode a aussi pour avantage de réduire la consommation d’énergie : une propulsion à hélice de 400 W équivaut à une turbine de 750 W. La vitesse de croisière est de 7 km/h.

À destination des professionnels du tourisme

La BlueWay a été conçue par Next Blue Tech, une start-up créée en 2017 à Aubagne. La « trottinette » de 12 kg peut emporter de une à trois personnes (dans la limite d’un total de 150 kg) sur sa planche de 250 cm de long. Une application Android permet de suivre le niveau de la batterie, la puissance du moteur, ainsi que le nombre d’heures de fonctionnement. Un auto-diagnostic peut également être lancé depuis l’app.

La batterie Samsung d’une capacité de 2 kWh assure une autonomie de 7 heures en utilisation mixte, largement de quoi attraper des coups de soleil ! Sa durée de vie est estimée à 10 ans, pour une utilisation saisonnière de 6 heures par jour pendant 4 mois.

Le flotteur résiste aux chocs et à une utilisation intensive. Par ailleurs, Next Blue Tech a mis le paquet sur l’utilisation de matériaux recyclables : les flotteurs en polyéthylène haute densité sont 100 % recyclables, et les composants mécaniques (moteur, transmission, etc.) sont eux aussi fabriqués dans des matériaux recyclables.

Les clients recherchés sont les professionnels du tourisme, comme les loueurs d’engins de loisirs nautiques, l’hôtellerie à proximité de plans d’eau ou encore les villages vacances. L’exemplaire est facturé 5.830 € hors taxe.