E3 2021 : ce qu’il fallait retenir de l’Ubisoft Forward

La conférence d'Ubisoft a marqué le début de cet E3 2021. Découvrez les annonces les plus importantes dans ce récapitulatif.

© Ubisoft

Ça y est, l’E3 2021 a enfin commencé. Après plusieurs semaines de teasing, leaks et informations inédites, la plus grande conférence dédiée au jeu vidéo a débuté avec l’Ubisoft Forward. Le studio a en effet lancé les festivités et a frappé fort avec une première présentation de Rainbow Six Extraction. Tout d’abord, Ubisoft a dévoilé un tout nouveau trailer axée sur la partie narrative du titre. Les Parasites ont évolué en une nouvelle sorte de menace extraterrestre plus vivante que jamais : les Archaeans.

Ils se présentent sous différentes formes avec chacune leurs capacités propres et différents niveaux de difficulté. On a également pu découvrir quelques-uns des opérateurs du jeu, avec certains visages familiers et d’autres totalement inédits. Rainbow Six Extraction sera jouable en solo ou jusqu’à trois joueurs en coopération. Le travail d’équipe est d’ailleurs mis à l’honneur dans ce titre puisque les opérateurs ne vont plus se battre les uns contre les autres, mais devront faire équipe pour abattre les Archaeans qui envahissent le monde. Ubisoft a précisé que le jeu introduira de nouvelles capacités ainsi qu’un tout nouvel arsenal. Le cross-play sera également disponible, vous pourrez donc jouer avec vos amis peu importe la plateforme que vous utilisez.

Suite au trailer, une vidéo de gameplay a également été présentée. On a donc pu avoir un aperçu de certaines capacités au combats des Archaeans. L’on a également découvert que lorsqu’un des opérateurs a subi trop de dégâts, alors il n’est plus jouable jusqu’à ce qu’il soit totalement rétabli. Rainbow six Extraction s’annonce comme un jeu extrêmement stratégique et tactique, qui demandera non seulement de la réflexion, mais aussi un travail d’équipe efficace. Le AAA sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 16 septembre 2021.

En parallèle, Ubisoft a donné des nouvelles du très apprécié Rainbow Six Siege. Le cross-play va arriver le 30 juin sur PC, Stadia et Amazon Luna. Début 2022, le cross-play sera étendu à l’univers des consoles, et il y aura également une prise en charge de la cross-progression seulement entre consoles Xbox et PlayStation.

Ensuite, Ubisoft a présenté le prochain jeu Rocksmith+, la suite du titre sorti il y a près de 10 ans. Il s’agit d’un jeu pédagogique vous permettant d’apprendre à jouer de la guitare. Rocksmith+ vous offre un service d’apprentissage interactif avec lequel vous pouvez redécouvrir toutes vos musiques préférés. Les sessions d’apprentissage évoluent à votre rythme et s’adaptent à votre niveau. Vous avez la possibilité de connecter votre guitare à votre PC, console ou mobile afin d’obtenir des recommandations et leçons personnalisées. Une bêta sera bientôt disponible pour le titre.

Le troisième jeu présenté par Ubisoft est le très attendu Riders Republic. Il s’agit d’un jeu de sports extrêmes dont nous avons pu voir un nouveau trailer. Le studio a présenté quelques-uns des modes du jeu et certains de ses sports. Du saut en parachute, aux compétitions de VTT, en passant par les descentes de snowboard, le titre vous offre une multitude de sports à maîtriser et à apprécier. Riders Republic sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 2 septembre 2021. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles et une bêta débarquera très prochainement.

Après la folie des sports extrêmes, Ubisoft a présenté le prochain Just Dance 2022. Pour cette édition, le studio a fait appel à Todrick Hall, chorégraphe, chanteur, acteur et youtubeur américain, entre autres. Le titre inclura sa musique intitulée Nails, Hair, Hips, Heels. Just dance 2022 sera disponible le 4 novembre 2021.

Sur une note plus sérieuse, Ubsioft a également donné des nouvelles de son titre Assassin’s Creed Valhalla. Tout d’abord, le studio a prévenu que beaucoup de nouveautés attendaient les joueurs cette année, mais également l’année prochaine. On peut donc s’imaginer que le prochain jeu de la licence sortira d’ici au minimum deux ans. Depuis la sortie du jeu, les joueurs ont effectué plus de 300 millions de raids et bâti plus de 100 millions d’habitats. De nombreuses mises à jour gratuites vont arriver, ainsi que des DLC d’extension, comme le prochain qui mettra en scène le siège de Paris et qui sera disponible dès cet été. Parmi les nouveautés qui seront bientôt introduites, il y a aura des épées à une main, qu’Ubisoft va intégrer suite aux retours des joueurs dans les prochaines semaines. Enfin, un nouveau mode a été présenté et sera disponible dès cet automne. Il s’agit du Discovery Tour Viking Age. Il vous permettra d’incarner un habitant de l’époque Viking et de découvrir sa routine basée sur des informations historiques et factuelles.

Le studio a également dévoilé un nouveau trailer pour Far Cry 6. Celui-ci présente plus en détails la personnalité du tyran Anton Castillo. C’est un trailer qui annonce une des initiatives d’Ubisoft pour ramener à la vie certains des anciens jeux de la franchise. En effet, une expérience totalement inédite vous permettra bientôt d’incarner certains des vilains emblématiques de Far Cry, à savoir Vaas, Pagan et Joseph. En entrant dans leur esprit vous aurez l’opportunité de mieux comprendre ces personnages qui ont marqué l’enfance et l’adolescence de nombreux joueurs. Ubisoft a également dévoilé l’ajout de Far Cry 3 Blood Dragon au contenu du season pass de Far Cry 6.

Dans un tout autre univers, Ubisoft a officialisé l’arrivée d’un second titre Mario en collaboration avec les lapins crétins. Celui-ci est baptisé Mario+ Rabbids Sparks of Hope (Mario + Lapins Crétins Etincelles d’Espoir). Dans ce nouvel opus, Mario et sa bande de compagnons loufoques devront affronter une toute nouvelle menace, qui les emmènera aux quatre coins de la galaxie. Avec l’annonce, nous avons eu droit à quelques séquences de gameplay qui ont montré un jeu aussi dynamique et déjanté que le premier opus. Si nous n’avons pas de date de sortie précise, nous savons que le titre sortira d’ici 2022.

Finalement, Ubisoft a terminé sa conférence en beauté. Le studio a annoncé un prochain jeu inspiré du film à succès Avatar. Si nous n’avons eu droit qu’à une vidéo de cinématique, cela a suffit à intriguer la communauté de gamers qui demande à en voir plus. On a pu apercevoir l’environnement de Pandora, avec sa jungle luxuriante et son peuple en danger à cause des attaques de l’armée américaine. On ne sait pas encore quel genre de jeu cela sera, même si on peut s’imaginer qu’il s’agira d’un jeu d’aventure en vue à la première personne. Le titre est baptisé Avatar : Frontiers of Pandora.