Forfait mobile : ce deal à 4,99€ est fou, vous n’avez pas besoin de plus (via Orange) 🔥

Ce week-end, vous pouvez combiner le meilleur réseau mobile (Orange) avec le prix le plus avantageux (4,99 euros pour 20 Go). D'un point de vue rapport qualité prix, c'est une offre que vous ne pouvez pas manquer.

Vous cherchez un forfait mobile qui soit pas cher mais qualitatif ? Le voici. Chez Prixtel, un MVNO qui vous donne accès aux réseaux Orange et SFR, vous pouvez faire une excellente affaire ce week-end. L’opérateur vous donne 20 Go de data pour 4,99 euros par mois. C’est un prix fou, surtout quand on sait la qualité de ses réseaux et sa souplesse (sans engagement).

Ce forfait mobile est certainement une des meilleures offres du marché à l’heure actuelle. Il a le mérite d’inclure un volume généreux de données mobiles pour un prix très faible. Chez Prixtel, vous payez uniquement ce que vous consommez, c’est parfait pour éviter les contraintes des formules plus classiques au prix fixe. Pour rendre ses abonnements faciles à comprendre, Prixtel met en avant un système de paliers. On vous explique.

Un forfait mobile souple

Prixtel s’est fait une place sur le marché du forfait mobile. Pour ce faire, il a été en mesure de proposer une offre qui marque une réelle différence avec les autres opérateurs du secteur. Avec cet opérateur, vous payez seulement les données mobiles que vous utilisez pendant le mois. De leur côté, les appels, SMS et MMS sont inclus en illimité : ils ne font pas évoluer le prix. Avec l’abonnement “Le petit”, les 20 Go d’Internet sont à seulement 4,99 euros.

Comme les autres offres de la gamme, le forfait mobile “Le petit” se base sur ce fameux dispositif de paliers, ces derniers sont au nombre de trois. Entre 0 et 20 Go de data, le prix mensuel est de 4,99 euros. Vous pouvez aussi utilisez entre 20 et 30 Go puis 30 à 40 Go pour des prix respectifs de 7,99 euros et 9,99 euros. Selon votre consommation, le montant est susceptible d’évoluer tous les mois en fonction de ces paliers. La démarche est transparente, vous ne pouvez pas régler ce que vous ne consommez pas.

Il faut noter que le forfait mobile “Le petit” ainsi que toutes les autres formules de Prixtel ne requièrent pas d’engagement de durée de votre part. Vous n’êtes pas voué à rester client chez l’opérateur virtuel alors que vous souhaitez partir. Celui-ci ne vous demande pas de rester client pendant une certaine durée minimum avant que vous puissiez vous tourner chez la concurrence, vous restez libre. D’autre part, il faut rappeler que vous pouvez choisir entre les excellents réseaux de SFR et Orange, il est ensuite possible de passer de l’un à l’autre quand bon vous semble.

Ce forfait mobile revêt un autre aspect qui pourra plaire à certains utilisateurs. En effet, il faut préciser que Prixtel est le seul opérateur neutre en carbone dans toute la France. Il travaille avec un partenaire qui se charge de planter des arbres pour compenser les émissions en carbone de ce dernier.

Le forfait mobile qu’il vous faut

Prixtel ne limite pas son offre au forfait mobile “Le petit”. La gamme de l’opérateur virtuel compte un total de trois abonnements, les deux autres se destinent à toutes les personnes qui utilisent plus de data chaque mois. Afin de répondre aux attentes de ce public, il met en avant les formules “Le grand” et “Le géant”. Ceux-ci sont aussi sans engagement de durée.

Le forfait mobile “Le géant” est certainement celle qui bénéficie du meilleur rapport qualité-prix entre les deux. Elle offre un nombre gigantesque de données mobiles, vous ne devriez pas manquer. Le même système palier associe un nombre de Go à un prix, ceux-ci sont de 100, 150 et 200 Go d’Internet. En association, les prix sont respectivement de 12,99 euros, 17,99 euros et 22,99 euros. Celui-ci a aussi le mérite d’être compatible avec le réseau 5G sans que son tarif augmente, ce qui n’est pas le cas chez la majorité des acteurs présents sur le marché.

Le forfait mobile “Le grand” n’est pas en reste, il avance aussi quelques arguments pour vous convaincre, dont un nombre raisonnable de données mobiles. Pour sa part, les prix sont de 7,99, 10,99 et 12,99 euros pour des volume de data de 60, 80 et 100 Go d’Internet. Par contre, il faut préciser qu’il n’est pas compatible avec le réseau 5G.

Il s’agit tout simplement du meilleur forfait mobile du moment, l’offre à 4,99 euros pour 20 Go de data est parfaite pour tous ceux qui ne souhaitent pas dépenser plus de 5 euros par mois dans leur abonnement. À noter que vous accédez à un réseau de choix comme Orange, le numéro 1 en France selon l’ARCEP. Vous avez donc droit à la qualité pour un prix mini.

Toutes les offres sur ce forfait mobile ont vocation à prendre fin dans quelques jours. Prixtel a déjà prolongé celles-ci, pour notre plus grande surprise, il ne risque donc logiquement pas de faire encore de même cette fois-ci. À noter que tous les tarifs mis en avant ici sont garantis pendant un an, le détail des prix est affiché sur le site web de façon transparente.

Un autre forfait mobile que Prixtel ?

Si vous ne souhaitez choisir le forfait mobile de Prixtel, sachez qu’il existe aussi quelques alternatives qui peuvent s’avérer utile, même si aucun concurrent ne propose des formules au prix variable tous les mois. RED by SFR est en plein Best-Of RED, il fait lourdement chuter les tarifs de ses abonnements, ceux-ci proposent 20, 80 ou 130 Go de données mobiles.

Si vous êtes tenté, sachez que le forfait mobile avec 20 Go de data est actuellement à 5 euros par mois pour les appels, SMS et MMS avec 20 Go de data dont 6 Go depuis l’UE et les DOM. Toute la gamme de RED by SFR est sans engagement de durée, vous pouvez partir quand vous le souhaitez vers un autre opérateur.

