Le Cirrus est une veste-airbag pour les cyclistes

Le vélo vit un nouvel âge d'or qui oblige les nouveaux fans du deux roues à s'interroger sur leur sécurité. Le casque est bien sûr indispensable, mais on peut aller encore plus loin : la société française Urban Circus a donc imaginé une veste airbag,

© Urban Circus

L’essor du vélo depuis le déclenchement de la crise sanitaire s’accompagne malheureusement d’une explosion du nombre d’accidents : rien qu’à Paris, on a compté 36 % d’accidents de vélo en plus l’an dernier. Pour se protéger, le casque est là et il est nécessaire, mais il n’est pas suffisant our assurer une protection optimale du cycliste. C’est pourquoi Urban Circus a développé une veste qui contient… un airbag !

Un airbag pour le vélo

Le Cirrus est une veste visible à plus de 150 mètres, et qui intègre un airbag intelligent se gonflant en 0,08 seconde. Ce dernier absorbe 90 % des chocs, en protégeant les fonctions vitales du cycliste. Une fois gonflé, l’airbag protège quatre endroits du corps : le cou, le dos, l’abdomen et le thorax.

Le Cirrus analyse les mouvements du cycliste en temps réel. Le système enregistre la position de l’utilisateur plus de cent fois par seconde. Et si la veste détecte une chute ou un accident, elle se met à gonfler extrêmement rapidement. La forme de l’airbag permet de rigidifier le tronc pour stabiliser les organes vitaux, d’éviter les hyperflexions, de maintenir les cervicales et la tête (pour éviter le coup du lapin) et de protéger complètement la colonne vertébrale.

La start-up parisienne Urban Circus a lancé la commercialisation de sa veste sur Kickstarter. La campagne est bien engagée avec pas loin de 50.000 euros engrangés. Le modèle Cirrus avec airbag coûte 511 €, soit 30 % moins cher que le prix public (de 730 €). Les livraisons débuteront en septembre.