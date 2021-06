E3 2021 : Xbox et Bethesda annoncent une tonne d’exclusivités

Microsoft a profité de sa conférence lors de l'E3 pour présenter les dernières nouveautés de ses studios first-party.

En cette deuxième journée d’E3, Microsoft a ouvert les festivités avec une conférence Xbox et Bethesda très complète puisqu’elle a servi à présenter une trentaine de jeux au total. L’entreprise a débuté sa conférence avec un des titres les plus attendus de Bethesda, à savoir Starfield. Le titre avait été annoncé en 2019 et depuis, aucune nouvelle n’avait été partagée. Ce soir, Microsoft a levé le voile sur sa date de sortie officielle, qui est donc le 11 novembre 2022. Il sortira sur Xbox Series X/S et sur PC, avec un accès gratuit pour les abonnés du Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Le jeu d’aventure spatiale voit finalement le bout du tunnel, après 25 ans de développement.

Ensuite, S.T.A.L.K.E.R 2 a été dévoilé dans un trailer inédit. La séquence de gameplay présente un monde tantôt désolé, tantôt grouillant d’ennemis à abattre. Microsoft décrit S.T.A.L.K.E.R 2 comme étant une expérience créée pour la next-gen en termes de graphismes et de gameplay. Le titre sortira sur Xbox Series X/S et PC le 28 avril 2022. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass le jour de sa sortie.

Ensuite, le titre Back 4 Blood de Warner Bros. Games a été présenté dans un trailer électrique. Son mode PvP a été présenté. Il a dévoilé un gameplay fait de combats opposants humains et zombies, ainsi qu’un mode en coop jusqu’à 4 joueurs. Le titre sortira ce 12 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass et PC.

Le jeu suivant sur la liste est un nouveau titre du studio Avalanche. Dans un teaser très évasif, nous avons pu prendre connaissance du nom du jeu qui s’intitule Contraband. Il s’agira d’un jeu en monde ouvert situé dans le monde fictif et ensoleillé de Bayan durant les années 1970. Il sera jouable en coopération. Il sortira à une date inconnue sur Xbox Series X/S et Xbox Game Pass.

Dans un univers totalement différent, Sea of Thieves A Pirate’s Life a été dévoilé. Il s’agit d’une nouvelle entrée free-to-play dans la franchise Sea of thieves, avec un coup de théâtre inattendu. En effet, Jack Sparrow fera son entrée et il amènera avec lui une importante catastrophe surnaturelle, ainsi que certains de ses amis, tels que Davy Jones, des sirènes ou encore des pirates fantômes. Le jeu en collaboration avec Disney sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass le 22 juin prochain.

Nouvelle arrivée au catalogue du Xbox Game Pass, Yakuza Like a Dragon rejoint dès aujourd’hui tous les autres titres de la franchise. Rien de nouveau pour le titre à part qu’il sera disponible pour plus de personnes grâce au service de Microsoft. En plus de cela, 10 nouveaux titres Bethesda vont également rejoindre le catalogue. Il y a donc désormais 30 jeux Bethesda disponibles au total pour les abonnés au Xbox Game Pass.

Après cette nouvelle, Battelfield 2042 s’est un peu plus dévoilé dans un trailer de gameplay pre-alpha inédit. L’on a pu apercevoir des décors très différents de ce à quoi EA nous a habitué avec les derniers opus de la franchise. Pour rappel, Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Le jeu suivant est très différent de tous ceux qui ont été montrés lors de cette conférence. Il s’agit d’un jeu narratif intitulé Twelve Minutes et présentant un casting digne d’un film Hollywoodien avec en tête de liste James McAvoy et William Dafoe par exemple. Le titre dépeint la vie d’un homme coincé dans une boucle temporelle, dans une ambiance de thriller. Il sortira sur Xbox One, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass le 19 aout 2021.

Ensuite, le très attendu Psychonauts 2 a été dévoilé dans un trailer coloré et décalé. Comme toujours, le titre traite avec humour la complexité de l’esprit humain. Psychonauts 2 sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass le 25 août prochain.

Bethesda a ensuite dévoilé quelques nouveautés pour le jeu Fallout 76, dont un nouveau chapitre narratif intitulé Règne d’Acier. Ce chapitre arrive dans une mise à jour le 7 juillet prochain. De plus, une autre mise à jour gratuite sera disponible dès 2022 et elle s’intitule Expéditions : The Pitt. Pour la première fois dans le jeu, vous pourrez explorer au-delà des frontières d’Appalachia.

Microsoft a également mentionné quelques titres ayant subi des optimisations pour les Xbox Series X/S. Sont concernés, les titres Elder Scrolls Online, qui sortira le 15 juin prochain, ou encore Diablo II Resurrected, disponible le 23 septembre 2021, et DOOM Eternal, disponible le 29 juin prochain. Si les mises à jour next-gen sont gratuites pour Elders Scrolls Online et DOOM Eternal, Diablo II Resurrected est en réalité une édition remasterisée du titre original et sera donc payant dans sa version complète et compatible next-gen.

On passe désormais à un univers radicalement différent, peuplé d’animaux en tous genres se livrant une bataille sans aucune raison apparente. Il s’agit de l’univers dépeint par Party Animals, qui sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et Xbxo Game Pass en 2022.

Microsoft a ensuite annoncé l’arrivée de deux portages de titres multi récompensés. Le premier est Hades qui sortira sur consoles le 13 août 2021. Le second est Microsoft Flight Simulator qui sortira sur Xbox Series X/S le 27 juillet prochain. Une nouvelle expansion gratuite en hommage à Top Gun sera également disponible dès cet automne.

Ensuite, Microsoft a présenté le titre Somerville. Il s’agit d’un jeu d’aventure apocalyptique dans lequel vous devez trouver un moyen de garder votre famille unie, alors que le monde est en proie à des catastrophes naturelles et surnaturelles. Somerville sera disponible en 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass le jour de sa sortie.

Très attendu par les fans et joueurs sur Xbox, Halo Infinite a fait une apparition lors de la conférence. Un tout nouveau trailer de gameplay a été dévoilé ainsi qu’un nouveau mode de jeu en free-to-play. Il s’agit d’un mode multijoueur avec le support du cross-play entre consoles de Microsoft et PC. Dans la vidéo d’annonce, on peut voir le fameux Master Chief en action, alors qu’il essaye de découvrir pourquoi Cortana a disparu. Halo Infinite est attendu pour les fêtes de fin d’année 2021 sur Xbox One, Xbox Series et PC.

Ensuite, un tout nouveau titre a été annoncé en avant-première et il s’agit d’un second opus pour la franchise d’Asobo Studio A Plague Tale. Intitulé Requiem, le trailer nous montre une Amicia et un Hugo plus matures et toujours aussi en danger que dans la première entrée. Le jeu sera disponible en 2022 sur Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.

Après cette annonce inattendue, Far Cry 6 a encore pointé le bout de son nez avec un nouveau trailer de gameplay. Il nous montre plus en détail les possibilités de gameplay ainsi que les compétences d’infiltration de Dani. Pour rappel, Far Cry 6 sera disponible le 7 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

En parlant de second opus, celui de Slime Rancher a également été dévoilé. Sans plus de détails, Microsoft a annoncé que le titre sortira en 2022 sur Xbox Series X/S et Xbox Game Pass en 2022.

Même chose pour le prochain titre Shredders, un jeu de snowboard sortant sur Xbox Series X/S et Xbox Game Pass en décembre 2021 qui s’est présenté dans une bande-annonce inédite.

Ensuite, un jeu russe du nom d’Atomic Heart a été annoncé dans une bande-annonce d’une minute. Il s’agit d’un jeu d’aventure à la première personne avec un humour décalé et une expérience de gameplay… unique. Le titre sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, ainsi que sur le Xbox Game Pass, à une date encore inconnue.

Le titre suivant change totalement de registre puisqu’il s’agit d’un jeu d’aventure en 2D du nom de Replaced. Si l’univers de ce jeu rétro semble triste et désolant, peu d’informations sont disponibles pour le moment concernant son histoire. Toutefois, on sait qu’il sortira en 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass le jour de sa sortie.

Du côté des RPG, Eiyuden Chronicles va bientôt avoir une nouvelle entrée du nom de Hundred Heroes. Ce nouvel opus sortira en 2023 alors que le titre Eiyuden Chronicle Rising sortira en 2022. Plus d’informations sur ces deux titres seront bientôt disponibles.

Suite à cela, Microsoft a présenté le titre The Ascent dans un nouveau trailer révélant sa date de sortie officielle. Il sera disponible le 29 juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass.

Puis, cela a été au tour du jeu de stratégie historique Age of Empires IV de dévoiler un peu de son gameplay avant sa sortie le 28 octobre sur PC et Xbox Game Pass.

Microsoft a gardé le meilleur pour la fin avec les trois derniers jeux annoncés lors de sa conférence. L’un d’eux est The Outer Worlds 2, qui s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce. Le titre sortira à une date encore inconnue sur Xbox Series X/S et Xbox Game Pass.

Ensuite, de nouvelles images du prochain Forza Horizon 5 ont été dévoilées. Dans une séquence de gameplay expliqué par les développeurs, le titre s’est montré dans toute sa splendeur sous le soleil du Mexique. Les développeurs ont précisé qu’il s’agissait du plus vaste monde ouvert disponible de toute la franchise. Selon ces premières images, le titre semble être une copie parfaite des territoires mexicains, avec ses déserts et ses villes colorées. Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.

Enfin, une toute nouvelle entrée a été dévoilée. Il s’agit d’un jeu d’aventure mettant en scène une équipe de combattants aux pouvoirs spéciaux, affrontant une armée de vampires comme on n’en a jamais vu auparavant. Le titre s’intitule Redfall et est développé par le studio Arkane. Il s’est dévoilé dans une vidéo d’annonce stupéfiante et impactante. Il sera disponible sur Xbox Series X/S et Xbox Game Pass à l’été 2022, il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir découvrir ce monde original.