Prime Day est en avance : les iPhone 12 n’ont jamais été aussi peu cher !

Les promotions sont rares sur les produits Apple, mais à quelques jours du début de Prime Day Amazon a décidé d’accorder de superbes promotions sur l’iPhone 12. C’est Prime Day avant l’heure et sans avoir besoin d’être abonné à Amazon Prime pour profiter de ces prix rarement vus, si ce n’est jamais vus, sur les derniers smartphones d’Apple. C’est très simple : les trois smartphones en promo n’ont en fait jamais aussi bon marché sur la plateforme.

Pour rappel, les iPhone 12 se situent au centre de la dernière gamme d’iPhone présentée par Apple à l’automne dernier. Ils viennent donc s’intercaler entre l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro pour proposer le meilleur entre-deux de la nouvelle génération. Comme toujours chez Apple, il s’agit de smartphones premiums, mais certains sont un peu plus premium que d’autres. Amazon fait très fort avec ces offres, tant sur cette version rouge 64 Go vraiment bon marché pour un iPhone de dernière génération, que sur cette version mauve 256 Go, un coloris sorti il y a quelques semaines à peine.

Avec de tels prix, les iPhone 12 risquent de partir très vite, on vous recommande donc de passer vite commande si vous souhaitez profiter de ces bons plans sur les iPhone 12. La dernière fois que ces modèles ont été visés par une remise, ils sont partis en quelques heures à peine. Il s’agit d’offres flash qui ne vont pas durer dans le temps, c’est une opportunité pour réaliser des économies.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 ?

Les iPhone 12 sont une excellente mise à jour de la précédente gamme. La plus importante est l’arrivée d’un écran OLED alors que l’iPhone 11 n’avait droit qu’à du LCD. On retrouve ici des écrans de 6,1 pouces qui restent relativement compacts, mais qui permettent tout de même d’avoir une surface confortable pour consommer du contenu sur votre téléphone, qu’il s’agisse de textes, des réseaux sociaux ou encore de la vidéo qui vont prendre une nouvelle dimension grâce à l’OLED.

Pour la photo, l’iPhone 12 profite d’un double module photo, avec objectif principal et module ultra grand-angle. La caméra avant a de plus été améliorée pour des selfies encore meilleurs. Les prestations d’Apple en matière de photo ne sont de toute façon plus à démontrer. Ils ont toujours figuré parmi les meilleurs photophones du marché et cela ne change pas avec cette génération.

L’iPhone 12 est aussi particulièrement puissant grâce à l’intégration de l’excellente puce A14 Bionic, le dernier processeur développé par le constructeur. C’est aujourd’hui l’un des processeurs mobiles les plus puissants du monde. Celui-ci assure donc une excellente vitesse de traitement des informations même quand vous utilisez des applications lourdes (photo, vidéo…) ou des jeux mobiles y compris en 3D. L’autonomie est aussi optimisée, elle a donc été revue à la hausse. Le temps où les iPhone ne tenaient pas la journée est révolu.

Parlons également de l’extérieur avec un design revu pour cette génération. Apple a décidé d’adopter une esthétique un peu plus carrée pour ces modèles qui ne sont donc pas sans rappeler d’anciens terminaux de la firme : les iPhone 4 et 5. C’est en effet à partir de l’iPhone 6 qu’Apple a commencé à (re)mettre plus de courbures dans ses téléphones.

Bien évidemment, les iPhone 12 sont compatibles avec le réseau 5G, c’est une première pour les smartphones d’Apple. C’est une qualité appréciable, surtout quand on sait que le fameux réseau est en train d’être déployé partout en France par les opérateurs. Quand il sera accessible plus largement, cette nouveauté prendra tout son sens… Et vous évitera de devoir changer de smartphone pour bénéficier d’une meilleure vitesse.

Une promotion à saisir sur Amazon

À quelques jours du lancement de Prime Day, Amazon surprend avec cette promotion sur les iPhone 12. Le marchand en ligne n’hésite pas à faire chuter lourdement les prix de cette dernière génération de smartphone signée Apple au moment où ne l’attendait pas vraiment.

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez recevoir votre nouvel iPhone 12 en un jour seulement, soit quelques heures à peine. En plus, vous avez jusqu’à 30 jours après la réception pour le renvoyer si vous n’êtes pas convaincu. Le marchand vous rembourse l’achat à 100% (et le renvoi est pris en charge). Beaucoup de plateformes se limitent à 14 jours, vous avez le double de temps pour être convaincu par le téléphone avec Amazon.

Sinon, vous avez droit à tous les avantages traditionnels. Vous pouvez très bien prendre votre iPhone 12 sur Amazon et vous rendre dans les boutiques Apple auprès du Genius Bar dans le cas où vous avez des questions. La garantie du produit est également de deux ans, comme dans les magasins officiels. La seule différence réside dans le prix, qui est plus bas chez le marchand en ligne.

C’est simple, vous pouvez faire des économies de près 160 euros sur l’iPhone 12 en coloris rouge. C’est loin d’être négligeable chez Apple qui, on le sait, ne fait que rarement des promotions même pendant les opérations spéciales. N’attendez pas trop longtemps, les ruptures de stock vont arriver très vite.

