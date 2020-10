Amazon Prime Day : dates, durée, nouveautés et bons plans !

Amazon donne rendez-vous à tous les membres Amazon Prime les 13 et 14 octobre pour le Prime Day 2020 ! Au programme, plus d’un million d’offres à travers le monde cette année et certaines des plus grandes offres Prime Day jamais réalisées sur les appareils Amazon.

Quelles sont les dates de Amazon Prime Day ?

En octobre, les membres Amazon Prime (abonnez-vous, essai gratuit pendant 30 jorus) du monde entier auront le privilège d’accéder à de nombreuses offres pour ce qui s’annonce comme le plus long Prime Day de l’histoire. Prime Day, le très attendu évenement shopping annuel d’Amazon, débutera aux dates suivantes : à minuit le 13 octobre et durera 48 heures pour se terminer le mercredi 14 octobre à 23h59, offrant ainsi à aux membres Amazon Prime deux jours complets avec plus de nombreuses offres incroyables pour les fêtes de fin d’année, notamment sur les produits hi-tech, les jouets, les produits de la cuisine et de la maison, ainsi que sur les produits Amazon, tout au long de ces deux jours !

10€ dépensés, 10€ offerts en promo code pour le Amazon Prime Day en France

Cette année pour sa 5ème édition, Amazon renforce son engagement auprès des petites et moyennes entreprises en s’appuyant sur Prime Day pour les soutenir pendant cette période de crise sanitaire. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 12 octobre, pour 10 euros dépensés par les membres Prime en articles vendus dans la boutique des petites et moyennes entreprises d’Amazon, ils recevront un code promotionnel de 10 euros à utiliser durant Prime Day.

À l’occasion de Prime Day et tout au long de la période des fêtes, Amazon investira plus de 85 millions d’euros pour aider les petites et moyennes entreprises à promouvoir leurs produits, augmenter leurs ventes et conquérir de nouveaux clients. Dans un contexte particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises, l’opportunité de vendre sur Amazon a permis à des centaines de milliers d’entreprises de maintenir – voire même, de développer – leur activité commerciale

Quels sont les premiers Top deals Prime Day 2020 ?

À partir d’aujourd’hui, les membres Prime peuvent accéder à des offres en avant-première de différentes marques, tous les jours jusqu’à Prime Day qui se déroulera les 13 et 14 octobre.

Sur les appareils Amazon

Dès aujourd’hui, économisez 111,60 € et achetez le pack Amazon eero 3 pour 167,40 €, qui offre un système WiFi simple et fiable pour les activités de streaming, les jeux en ligne… ou le télétravail !

et achetez le pack Amazon eero 3 pour 167,40 €, qui offre un système WiFi simple et fiable pour les activités de streaming, les jeux en ligne… ou le télétravail ! La nouvelle caméra de sécurité intérieure intelligente compacte Blink Mini est disponible pour seulement 27,99 €. De plus, économisez 70 € sur la caméra à projecteur Ring, compatible Alexa, désormais à 159 € ainsi que 100 € sur l’alarme Ring désormais à 199 €.

intérieure intelligente compacte Blink Mini est disponible pour seulement 27,99 €. De plus, économisez 70 € sur la caméra à projecteur Ring, compatible Alexa, désormais à 159 € ainsi que 100 € sur l’alarme Ring désormais à 199 €. Les marques Amazon : Économisez jusqu’à 30 % sur une sélection de produits de nos marques de mode, notamment Aurique, Iris & Lilly, find. et Truth & Fable. Et jusqu’à 20% sur une sélection maison et électronique.

Sur les services Amazon

Amazon Music : Les membres éligibles Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited bénéficient de 4 mois pour seulement 0,99 €.

Les membres éligibles Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited bénéficient de 4 mois pour seulement 0,99 €. Prime Now : Les membres Prime économisent sur leur commande livrée le jour même : pour deux produits éligibles achetés, un produit offert.

Les membres Prime économisent sur leur commande livrée le jour même : pour deux produits éligibles achetés, un produit offert. Prime Video du 2 au 14 octobre, les membres Prime peuvent profiter de -50% et plus, sur une sélection d’abonnements à des chaînes TV.

Les différentes façons d’économiser à l’occasion de Prime Day

Les membres Prime disposent de nombreux moyens d’effectuer leurs achats et de découvrir des réductions incroyables durant Prime Day.

Effectuer ses achats avec Alexa : les membres Prime peuvent découvrir des offres en demandant « Alexa, quelles sont les offres Prime Day ? »

L’application Amazon : les membres Prime peuvent faire leurs achats n’importe quand et n’importe où, grâce à l’application Amazon, pour s’assurer de ne jamais rater une offre Prime Day.

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.

Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et leurs environs.

Les clients d’Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu’à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.