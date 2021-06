Amazon Luna s’ouvre aux abonnés Prime la semaine prochaine

Après son lancement en septembre 2020, Amazon Luna sera bientôt accessible gratuitement aux abonnés Prime, pour une période d'essai de quelques jours.

Après avoir lancé Luna en septembre dernier, Amazon étend désormais son service de cloud gaming. Sans doute dans l’objectif de toucher plus de clients potentiels, l’entreprise américaine a annoncé qu’à compter du 21 juin prochain, date de début des Prime Days, l’offre de jeu vidéo en streaming serait accessible à tous les abonnés Prime pour une période d’essai de 7 jours. “Démarrez l’essai de 7 jours à Luna+ pour jouer à des jeux d’action, d’aventure, de plateforme, de tir, de rôle, de course, ou des jeux indépendants ou classiques – et nous en ajouterons toujours davantage”.

Actuellement, le service est proposé à 6 $ par mois, et permet d’accéder à une bibliothèque virtuelle directement depuis la plateforme d’Amazon. Des éditeurs tiers proposent également des abonnements supplémentaires pour accéder à leurs propres titres. C’est notamment le cas d’Ubisoft, qui propose son service Ubisoft+ moyennant 14,99$ mensuels.

Une offre réservée aux Etats-Unis

Accessible depuis l’année dernière sur ordinateurs, Fire TV, smartphones et tablettes, il sera donc bientôt possible de tester Luna sans posséder de Fire TV, ni avoir été au préalable inscrit sur la liste d’accès anticipé de la plateforme. Concernant les joueurs français, il faudra pour le moment prendre son mal en patience. Si l’offre est mise en avant sur la version américaine du service, elle n’est pas encore disponible en France. Logique, puisque Luna n’est pour le moment toujours pas lancée dans nos vertes contrées. En attendant de profiter d’un déploiement à l’international, il faudra plutôt se tourner vers la concurrence, comme Google Stadia, qui vient d’arriver sur Chromecast par exemple.