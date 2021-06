Microsoft Surface Pro 7, Laptop 3… jusqu’à 1 003€ de réduction sur la boutique officielle 🔥

C'est la fêtes des promotions chez Microsoft ! Pour l'opération Storm, les Surface Pro 7, Pro X, Laptop Go et d'autres appareils sont visés par des remises immédiates qui peuvent aller jusqu'à -20%. Attention, l'événement se termine dans quelques jours.

L’événement Storm est en cours sur la boutique officielle de Microsoft. Pour l’occasion, la marque dévoile de nombreuses remises sur des produits phares de sa gamme. Si les appareils seuls sont concernés, c’est aussi le cas des packs — cela vous permet de faire baisser les tarifs des accessoires qui accompagnent les modèles mis en promotion. C’est le jour parfait pour faire des affaires sur les Surface Pro 7, Pro X ou encore des Surface Laptop Go et Book 3. Les remises immédiates peuvent atteindre -20%., cela peut représenter des centaines d’euros selon les versions.

La Surface Pro 7, modèle phare de la gamme Surface

La Surface Pro 7 est l’un des modèles les plus populaires de la gamme Surface de Microsoft. Et pour cause, ce modèle se présente comme une tablette classique qui peut aussi s’utiliser comme un ordinateur portable. Vous avez tous les avantages des deux appareils réunis en un seul. Si cette version hybride sature le marché professionnel, elle trouve aussi son utilité dans le cadre privé.

L’opération Storm peut vous faire économiser jusqu’à 420 euros. selon le modèle que vous prenez, sachant que les packs Avantages sont aussi à prix réduit. Si vous souhaitez prendre la tablette avec des accessoires comme une souris, un stylet ou encore un clavier, c’est parfait. En termes de pourcentage, ce sont jusqu’à -20% que vous pouvez gagner sur le tarif de l’appareil.

Sans trop entrer dans les détails techniques, il faut tout de même évoquer le fait que la Surface Pro 7 a été dévoilé par Microsoft durant l’automne 2020. Elle est dotée d’un écran tactile de 12,3 pouces pour un poids total de 775 grammes. On retrouve aussi un processeur Intel Core ainsi qu’un port USB-C. Son autonomie approche une dizaine d’heures, c’est largement dans la moyenne haute des appareils en concurrence avec la tablette hybride de la marque.

La Microsoft Surface Pro 7 a le mérite de mêler puissance et polyvalence. Son poids léger vous permet de la glisser dans votre sac sans qu’elle ne prenne trop de place ou ne pèse trop lourd. Elle s’avère donc parfaite pour travailler n’importe où — que ce soit depuis votre domicile, votre lieu de travail, un autre bureau ou encore une terrasse de café. Elle saura se montrer à la hauteur de vos attentes en termes de performances, surtout si vous prenez tous les accessoires afin de transformer celle-ci en un véritable ordinateur portable.

La Surface Laptop Go, un ultrabook puissant

La gamme Surface ne comprend pas uniquement des tablettes hybrides comme les Surface Pro 7. Le public peut aussi se tourner vers le Surface Laptop Go, un ultrabook solide dévoilé par le constructeur à la fin de l’année 2020. De son côté, les réductions en cours pendant l’opération Storm peuvent faire baisser son tarif jusqu’à 119 euros., sachant que son rapport qualité-prix de base est déjà excellent.

En matière de caractéristiques techniques, le Surface Laptop Go a droit à un écran de 12,4 pouces, il mesure 278 x 206 x 15,6 mm et pèse 1,1 kilo. Ultra léger et ultra fin, il ne néglige pas non plus les performances techniques. Une fois de plus, vous pouvez le combiner avec plusieurs accessoires supplémentaires comme une souris ou des accessoires audio. Pensez à regarder aussi du côté des promotions sur les packs Avantages.

Si vous prenez un des articles en promotion sur la boutique officielle, Microsoft vous offre quelques avantages supplémentaires en plus des remises qui visent déjà les produits et les packs Avantages. En effet, vous avez jusqu’à 30 jours après votre commande pour changer d’avis. Si c’est le cas, le retour est gratuit et vous êtes remboursé à 100% par le constructeur au cours des jours suivants.

Pensez à faire vite, certains formats sont déjà en rupture de stock sur le site officiel de Microsoft et l’opération prend fin dans quelques jours. C’est le moment de réaliser d’excellente économies sur la gamme Surface.

