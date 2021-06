PlayStation : Sony prévoirait de lancer le PSVR 2 en 2022

La nouvelle génération du casque VR de Sony sait se faire désirer et ne serait pas attendu avant au moins un an et demi.

© Jens Kreuter / Unsplash

Cela fait déjà plusieurs mois que Sony a annoncé vouloir améliorer le système PSVR actuel en un casque nouvelle génération afin d’être en accord avec les technologies présentes dans la PlayStation 5 et ses accessoires. Selon un rapport de Bloomberg, le PSVR 2, nom qui n’as pas encore été confirmé par Sony, serait en route pour une sortie officielle pour la fin d’année 2022. Cette rumeur a été divulguée très discrètement dans un article à propos de l’écran LCD et de casques VR.

De manière générale, la réalité virtuelle dans le monde des jeux vidéos s’est largement démocratisée et elle continue de l’être au fur et à mesure que les années passent. Cette année, Oculus a tenu son tout premier showcase dédié aux jeux en réalité virtuelle. Cela témoigne d’un intérêt grandissant pour le domaine, de même que les nombreuses mises à jour déployées par Oculus sur Quest et Quest 2 dans l’optique de rendre l’utilisation de ces casques plus simple et familiale.

La révolution virtuelle en marche ?

Sony profite de cet essor pour réimaginer le futur de la réalité virtuelle dans le gaming, tout en élargissant sa gamme de jeux compatibles disponibles. Pour le moment, aucun détail sur le casque en lui-même n’a été dévoilé, mais Sony a présenté un modèle de manettes il y a plusieurs mois de cela.

Celles-ci supporteront les retours haptiques et les gâchettes adaptatives, déjà présents sur la DualSense. Elles auront également une forme plus arrondie afin de mieux épouser la forme de la main et ainsi proposer une expérience immersive optimale. Si la fenêtre de sortie pour fin 2022 reste une rumeur, Sony avait averti ses joueurs que le casque ne serait définitivement pas prêt pour 2021 et qu’il faudra attendre encore un petit moment pour pouvoir l’essayer.