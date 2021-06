Honor MagicBook 2021 : voici pourquoi vous devez craquer sur ces offres exceptionnelles

Les offres de lancement sur les nouveaux Honor MagicBook vont bientôt se terminer. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard.

Les nouveaux HONOR MagicBook 14 et 15 sont disponibles 15 jours et pour le lancement, Honor casse littéralement les prix de ses machines. Puissants, polyvalents et légers, ils bénéficient en bonus d’une offre de lancement allant jusqu’à 200 euros de réduction ! Attention, les offres disparaîtront bientôt.

Le modèle MagicBook 14 avec processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est à 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros

Le modèle MagicBook 15 avec processeur Intel Core i5, 16 Go RAM et un SSD de 512 Go est à 899,99 euros au lieu de 999,99 euros

Profiter de l’offre chez FNAC

Profiter de l’offre chez Boulanger

Designs sublimes pour laptops puissants

Grâce aux derniers processeurs Intel Core de 11e génération accompagnés par une partie graphique Intel Iris Xe, les nouveaux HONOR MagicBook 14 et HONOR MagicBook 15 sont offres de superbes performances pour un usage quotidien et pourront même se permettre de faire tourner quelques jeux. Pourtant, ils tiennent dans un boîtier léger et compact. Le modèle 14 pouces pèse moins de 1,4 kg pour une épaisseur de seulement 16 mm et se fait donc particulièrement discret dans un sac à dos. Connectés à toute vitesse grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6 et de la double antenne MIMO 2X2, ils offrent des vitesses de transfert sans fil allant jusqu’à 2400 Mbps. Ce sont des compagnons en mobilité idéaux.

Le style est parachevé par des écrans HONOR FullView avec mode confort des yeux et pour un rapport écran/corps de 84 %. On retrouve également sur ces modèles 16 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de stockage. La série HONOR MagicBook est équipée d’un ventilateur de refroidissement de grande taille et de doubles caloducs, permettant une dissipation efficace. Cela permet de pouvoir tirer le maximum de performances des processeurs et éviter ainsi le “thermal throttling”. C’est d’ailleurs pour cela qu’HONOR a pu proposer un mode Performance pour les tâches lourdes, comme le montage vidéo ou la 3D.

Enfin, ils sont alimentés par une batterie haute densité de 56 Wh, qui offre une autonomie importante tout au long de la journée, renforcée par une charge rapide de 65 W. Cela donne une autonomie de 10h30 sur une seule charge complète en lecture de vidéos 1080P en local. En pratique, cela signifie aussi que vous pourrez l’utiliser une journée de travail (en bureautique) sans avoir besoin d’une prise à proximité. Le MagicBook est de plus livré avec Microsoft Windows 10 préinstallé ce qui comprend un essai gratuit d’un mois de Microsoft 365 pour être productif dès le déballage de l’ordinateur.

Petit bonus : le nouveau chargeur rapide de 65 W pesant à peine 200 g peut redonner jusqu’à 44% de batterie en seulement 30 minutes. La charge inversée est également disponible lorsque le HONOR MagicBook est éteint, permettant aux utilisateurs de recharger leurs smartphones et autres appareils pendant leurs déplacements. Le chargeur USB C pourra aussi être utilisé pour votre smartphone si celui-ci dispose d’un port USB C. Plus besoin de jongler entre les chargeurs.

Une offre qui disparaîtra bientôt

Vous n’avez que jusqu’au 27 juin pour profiter de l’offre de précommande HONOR sur ses nouveaux ultraportables : 200 euros sur le MagicBook 14 et 100 euros sur le MagicBook 15. La remise est directement effectuée lors de l’achat, c’est pratique, car ce n’est pas une ODR avec un formulaire à remplir et des justificatifs à renvoyer. De plus, à ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux actuellement avec des caractéristiques aussi poussées, il vous sera donc difficile de retomber sur une telle opportunité.

