Testez la nouvelle application de mobilité de SEAT et gagnez 100 euros !

SEAT lance en version bêta sa nouvelle application de mobilité, avec la particularité de prendre en compte tous les types de transports, de votre voiture au RER en passant par la trottinette électrique. Pour la rendre aussi douée que possible, le constructeur a toutefois besoin de votre aide.

La marque automobile la plus jeune d’Europe s’attaque à l’une des principales problématiques modernes : les transports sont de plus en plus multimodaux. L’application est déjà disponible en version bêta et fonctionnelle, mais SEAT souhaite maintenant obtenir des retours de testeurs dans des conditions réelles pour l’améliorer et surtout supprimer les bugs avant son lancement définitif.

SEAT France lance le calculateur d’itinéraire universel

Entre l’appli de la RATP, celle de la SNCF, Moovit, Citymapper ou encore Google Maps, pour trouver le meilleur itinéraire, les solutions sont légion. Toutefois, elles ne sont pas toutes parfaites : entre celles qui sont limitées géographiquement ou celles qui ne prennent en compte qu’un seul type de transport, difficile de trouver le meilleur itinéraire avec une seule appli. En effet, la transformation des centres urbains favorise l’émergence de nouveaux moyens de locomotion et un usage plus intensif des transports en commun, en complément de l’automobile. Toutefois, la densité des transports en commun reste inégale sur le territoire. Dans les principales villes de France, les transports interurbains sont souvent déficients et ne permettent pas de répondre aux besoins de nombreux Français. Si l’on en possède, le vélo ou la trottinette sont des options pratiques pour pallier certaines situations, mais uniquement en zone urbaine.

Aller d’un point A à un point B peut rapidement devenir un parcours du combattant, que la voiture aide à fluidifier dans certains cas. Avec son calculateur d’itinéraire, SEAT propose une vision à 360° des transports. Cette application de mobilité cherche non seulement à vous guider lorsque vous êtes au volant, mais pas seulement. Au contraire même, lorsque la voiture n’est pas la bonne solution, vous le saurez. L’application prend en compte tous les modes transports, la marche, les transports en commun, le train, ou encore les mobilités douces comme le vélo. En plus elle vise une couverture de 100% du territoire, de quoi vous trouver une solution où que vous soyez en France. Grâce à sa gigantesque base de connaissance, le calculateur d’itinéraire SEAT est capable d’affronter toutes les situations.

Favoriser les déplacements multimodaux

Comment cela fonctionne ? Très simplement, entrez votre adresse de destination, l’appli ajoute à vos véhicules toutes les autres solutions de transports. L’application réfléchira à votre place, et vous n’aurez plus qu’à choisir entre les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Que cela soit pour traverser la France… ou la rue !

SEAT a une vision très moderne avec une appli pensée pour tous et capable de répondre à toutes les situations. Le constructeur ibérique vous donne une maîtrise totale de vos déplacements. L’application de SEAT se veut ouverte en vous permettant d’utiliser également des solutions comme Waze ou Google Maps si vous le souhaitez.

L’application s’appuie sur tous les différents types de véhicules que vous possédez mais aussi sur les transports en commun. Il ne vous reste donc qu’à choisir l’itinéraire que l’application SEAT aura calculé pour vous, en transport en commun, avec un véhicule personnel, ou en mélangeant les deux.

Il nous permet à tous de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont en effet nos choix personnels qui feront aussi la différence. SEAT ici nous donne les clés pour réconcilier efficacité des transports et bilan carbone. À vous de les utiliser et de les rendre encore plus efficaces pour ouvrir la porte vers de nouveaux horizons.