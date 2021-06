The Suicide Squad : Idris Elba sort les crocs dans un nouveau trailer

Avec un arc narratif sensiblement similaire à celui du personnage de Will Smith, Idris Elba s’érige en nouvelle figure de proue de la Suicide Squad. Le film de James Gunn fera-t-il mieux ?

© Warner Bros

Après un premier Suicide Squad tout ce qu’il y a de plus chaotique, DC décide d’offrir une nouvelle chance à l’escadron du suicide. Cette fois-ci sous la houlette de James Gunn, qui a fait les belles heures de Marvel avec ses Gardiens de la Galaxie, le nouveau long-métrage entend corriger les erreurs faites par David Ayer en faisant table rase du passé et en repartant sur de nouvelles bases.

Que les amateurs de violence se rassurent, le reboot de Suicide Squad par James Gunn ne fera pas dans la dentelle. Le réalisateur n’a visiblement pas lésiné sur l’hémoglobine et les calembours gras puisqu’il a obtenu la classification R-Rated. Il devient ainsi le troisième long-métrage du DCEU a être interdit au moins de 18 ans aux Etats-Unis. La nouvelle bande-annonce partagée par Warner Bros confirme d’ailleurs que les protagonistes vont distribuer des pains à tire-larigot, pour notre plus grand plaisir. Reste à voir si le film n’en fera pas trop dans le côté “cool kid” de l’univers DC, au risque de lasser le spectateur. Les premières images sont rassurantes, même si quelques blagues pipi-caca semblent s’être glissées ici et là.

Idris Elba en personnage principal

Comme pour le film de David Ayer, l’intrigue évoluera principalement autour d’un seul personnage. Alors que c’est Will Smith qui s’était vu confier le rôle de tête d’affiche en incarnant Deadshot. Ici, c’est Idris Elba qui prend la tête de l’équipe de “weirdos”. L’acteur britannique jouera Bloodsport. On retrouvera en revanche Margot Robbie dans la peau d’Harley Quinn, Viola Davis dans celle d’Amanda Waller et Jai Courtney alias Captain Boomerang. Joel Kinnaman devrait à nouveau mener toute cette joyeuse troupe jusqu’à sa perte dans une mission qui s’annonce exceptionnellement dangereuse.

La prison de Belle Reve détient le record du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis ! C’est là que sont détenus les pires super-vilains du monde, prêts à tout pour s’évader, quitte à intégrer la sinistre et ultra secrète Task Force X. Leur mission : éliminer tous ceux qui croisent leurs routes tout en restant en vie.

Pour information, Warner Bros organise un concours pour tenter de remporter une séance privée avec une vingtaine d’amis. Pour participer, il suffit de se filmer en costume de super-vilains et en disant “je passe le casting de la Back-up Squad” et de tagguer le compte DC Comics France.