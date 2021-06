Amazon Go : Amazon adapte son concept d’épicerie sans caisses à une grande surface

Amazon continue d'étendre sa technologie Just Walk Out qui permet de faire ses courses sans passer par des caisses : il suffit de remplir son panier et le montant est automatiquement prélevé sur la carte bancaire du compte Amazon du consommateur. Cette fois, elle franchit une nouvelle étape en s'intégrant dans un supermarché de grande taille.

© Amazon

Amazon Go, le concept d’épiceries sans caisses, poursuit son expansion et cette fois, on ne parle plus d’un petit magasin mais bel et bien d’un supermarché. La grande surface qui va ouvrir à Bellevue, dans l’État de Washington, mesure en effet un peu plus de 2.300 mètres carrés, à comparer avec les petites boutiques de 110 à 210 mètres carrés actuelles.

Un supermarché de 2.300 mètres carrés tout automatique

Il s’agira du 14e magasin Amazon Fresh à ouvrir aux États-Unis. Il s’agit d’un réseau d’épiceries plus classiques, qui complète le service de livraison de produits alimentaires du même nom. Plus grands que les magasins Amazon Go, les supermarchés Fresh vont donc bénéficier de la technologie Just Walk Out. Une manière pour Amazon de souligner que celle-ci peut s’adapter aux plus grandes surfaces.

À l’entrée de ce nouveau magasin Fresh, il suffit de scanner un code QR avec son amartphone depuis l’application Amazon, d’insérer une carte bancaire liée à leur compte Amazon, ou de numériser la paume de sa main, qui est une autre méthode d’authentification développée par le géant du commerce en ligne. Une fois dans les rayons, les caméras et les capteurs prennent le relais pour déterminer les produits pris par le consommateur et calculer la facture.

Une fois sorti du magasin, l’utilisateur reçoit la facture des courses, qui est réglée à même son compte Amazon ou la carte bancaire donnée à l’entrée de la surface. Dans ce nouveau Fresh, les consommateurs ont aussi la possibilité de payer en passant par des caisses traditionnelles, c’est ce qui distingue ce supermarché d’un Amazon Go.