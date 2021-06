Amazon sacrifie le prix de cet écran LG 27 pouces, QHD, IPS, 144 Hz pour Prime Day

L'écran LG 27GN850-B est en forte promotion sur Amazon, toujours avec les mêmes caractéristiques qui font de lui un écran parfait pour les joueurs... et les travailleurs.

Ne vous compliquez pas la vie, ce moniteur LG est actuellement l’un des moniteur les plus polyvalent du marché, et il est à très bon prix pendant Prime Day. Avec un dalle IPS de 27 pouces, QHD et 144 Hz, LG 27GN850-B permet à la fois de travailler, de jouer, et de regarder des contenus dans de très bonnes conditions pour seulement 329,99 euros. C’est le “moniteur à tout faire” par excellence.

LG 27GN850-B : l’écran polyvalent

Le LG 27GN850-B, sous-titré “UltraGear” s’intègre dans cette gamme de matériel gaming. Il offre une taille de 27 pouces soit 68,5 cm et la dalle est IPS. Contrairement à d’autres écrans gamer, généralement conçus sur des dalles VA, l’IPS a le mérite d’avoir une gamme de couleurs plus élevées, et donc une représentation plus fidèle des graphismes de vos jeux et de vos contenus de manière générales. Les angles de vision sont également plus grands.

Pour le reste des caractéristiques, LG coche toutes les case d’un écran polyvalent : il n’excelle nulle part, mais il est bon partout. On trouve ainsi une définition QHD (2560 x 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. C’est mieux que le Full HD, moins bien que la 4K, c’est mieux que le 60 Hz, et moins bien que le 240 Hz. Si la 4K est toujours un peu plus confortable pour travailler, le QHD offre déjà un bon espace de travail. Pour la fréquence en revanche, si passer de 60 Hz à 144 Hz fait une très nette différence, c’est beaucoup moins le cas entre 144 et 240. Vous pourrez déjà très largement jouir d’un avantage compétitif sur les jeux où les réflexes sont importants comme les jeux de tir par exemple.

Comme la plupart des écrans à haut de taux de rafraîchissement, il est compatible avec la technologie AMD FreeSync, mais il est également “G-Sync compatible”. Même avec une carte graphique Nvidia vous pourrez donc profiter de cette technologie qui réduit les saccades et les images déchirées via une communication entre l’écran et la carte graphique.

Pour ce qui est de la connectique, l’écran dispose de deux sorties HDMI, un Display Port et une sortie casque. Vous pourrez donc l’utiliser sans problème en tant que moniteur principal ou secondaire, que ce soit pour votre ordinateur ou pour votre console. Attention toutefois, puisqu’il n’y a pas de haut-parleurs inclus, et si l’écran est réglable en hauteur, il n’est pas pivotable.

