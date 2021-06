FIFA : EA vous laisse apercevoir le contenu de vos packs avant achat

C’est une fonctionnalité à durée limitée qui ne sera plus disponible d’ici la mi-juillet.

En ce moment sur FIFA 21, c’est le Festival of FUTball qui vous permet de gagner des récompenses inédites pendant plus d’un mois. Pour l’occasion, EA a introduit un tout nouveau modèle de loot box qui vous donne un perçu de son contenu avant que vous l’achetiez. Ce modèle a été baptisé Preview Pack et ne sera disponible que pendant la durée du festival.

Comment fonctionnent les Preview Packs ?

Avec les Preview Packs, vous n’avez pas d’autre choix que de connaître le contenu des cartes que vous allez recevoir. Vous êtes donc obligatoirement au fait de ce que vous pouvez acheter. Si vous n’aimez pas le contenu du pack, vous n’avez pas la possibilité de le changer comme bon vous semble. Il faudra effectivement attendre 24h pour que les cartes se changent automatiquement et que le jeu vous propose un nouveau pack.

Toutefois, vous avez la possibilité de charger un nouveau pack immédiatement après avoir acheté celui qui vous était proposé, et ainsi enchaîner les achats de manière tout à fait traditionnelle. L’aperçu des cartes n’est pas disponible pour tous les packs du jeu. En effet, les packs gagnées lors des Division Rivals ou encore lors d’un objectif spécial gardent le même fonctionnement qu’à l’origine puisqu’ils n’engagent pas les finances des joueurs.

Une solution durable ?

Si cela ne change pas de manière radicale la façon dont EA souhaite faire consommer ses joueurs, les Preview Packs pourraient apporter des éléments de réponse à un problème qui dure depuis plusieurs années. Les loot boxes, présentes dans FIFA comme dans d’autres jeux tels que Rocket League jusqu’à récemment, ont toujours eu comme défaut d’attirer un maximum de joueurs grâce à l’appât d’un gain aléatoire, qui s’avère souvent décevant et loin d’être à la hauteur des sommes misées sur le long terme.

On peut donc s’imaginer que les Preview Packs seront reconduits de manière récurrente ou même permanente si ceux-ci rencontrent un succès auprès des joueurs. A noter que les loot boxes ont fait fuir beaucoup de personnes des jeux comme FIFA ces dernières années. Les Preview Packs réussiront-ils à les reconquérir ?