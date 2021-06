Bon plan : les montres Garmin vous tendent les bras, leur prix chute de 45% 🔥

Les montres connectées Garmin sont en promotion pour le Prime Day, vous pouvez faire des économies sur la version premium Fenix 6X Pro. C'est le moment de passer à l'action, les stocks sont limités.

© Garmin

Les promotions pleuvent pour le Prime Day sur Amazon. La plateforme marchande cĂ©lèbre cette opĂ©ration de grande ampleur en affichant des tonnes d’offres sur des produits tout aussi premium que populaire. Pour l’évĂ©nement, il faut chuter les prix des excellentes montres connectĂ©es de Garmin, mĂŞme les modèles haut de gamme ont droit Ă des rĂ©ductions. vous pouvez Ă©conomiser jusqu’à -40%, c’est le moment de passer Ă l’action. Voici les ventes flash en cours.

Pour découvrir les offres sur les montres Garmin chez Amazon, c’est par ici :

Voir les offres Garmin

Les montres connectĂ©es de Garmin sont des rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ©, la marque a su proposer des produits avec des spĂ©cificitĂ©s techniques aussi particulières que premium — surtout pour les utilisateurs qui apprĂ©cient les activitĂ©s sportives. Avec les deals en cours, vous pouvez rĂ©aliser une belle affaire sur votre prochaine montre intelligente, c’est le moment pour Ă©conomiser avant l’Ă©tĂ© tout en profitant de votre sport prĂ©fĂ©rĂ©, en extĂ©rieur comme en intĂ©rieur maintenant que c’est de nouveau possible.

Les montres connectées Garmin, pour le sport mais pas que

Les montres connectĂ©es Garmin s’illustrent sur le marchĂ© depuis plusieurs annĂ©es maintenant. Et pour cause, elles ont le mĂ©rite de couvrir de nombreuses fonctionnalitĂ©s, elles sont parfaites pour les activitĂ©s sportives sans pour autant se limiter Ă cet usage. C’est une belle surprise de les retrouver en promotion sur Amazon Ă l’occasion de cette opĂ©ration spĂ©ciale.

Si plusieurs montres connectĂ©es de Garmin bĂ©nĂ©ficient de remises aujourd’hui, on note particulièrement la prĂ©sence du modèle Fenix 6X Pro. C’est une des versions plus premium de la gamme, elle avance de nombreux avantages. Parfaite pour les sportifs confirmĂ©s, elle trouvera aussi son utilitĂ© auprès des dĂ©butants, sachant qu’elle se consacre tout particulièrement Ă la course Ă pied.

Avec la montre connectĂ©e Garmin Fenix 6X Pro, vous trouverez un maximum d’informations portant sur vos courses et leur environnement (GPS, parcours), c’est impeccable pour noter tous vos progrès au fil du temps et retrouver ces informations plus tard sur l’application dĂ©diĂ©e. D’autres sports sont Ă©galement mis en avant avec ce modèle premium, Ă l’exemple du cyclisme, de la natation, du golf, du surf ou encore du ski. Les adeptes du triathlon et des sports de montagne seront comblĂ©s, sachant que l’appareil affiche aussi les stations de ski.

Pour les fonctionnalités de la Garmin Fenix 6X Pro qui ne sont pas liées au sport, la marque fait aussi très fort. Vous pouvez suivre la qualité de votre sommeil, la fréquence cardiaque, les données de respiration ou encore votre musique en stockant pas moins de 20 000 chansons via les services de streaming les plus populaires (Spotify, etc). Il est également possible de payer directement avec votre montre connectée grâce au système Garmin Pay.

Globalement, la montre connectĂ©e Garmin Fenix 6X Pro se situe sur un crĂ©neau très premium. Elle est solide, robuste, mais Ă©galement esthĂ©tique. Vous trouverez toutes les fonctionnalitĂ©s techniques dont vous souhaitez profiter avec cet appareil, c’est parfait pour suivre vos activitĂ©s sportives aussi bien que votre santĂ©. Ă€ noter que les autres modèles de la gamme ont Ă©galement droit Ă un joli nombre de caractĂ©ristiques techniques tout aussi apprĂ©ciables. Si vous prĂ©fĂ©rez un modèle plus discret, la Vivoactive 4 est faite pour vous.

Garmin, un succès au Prime Day Amazon

Amazon met le niveau pour cette Ă©dition du Prime Day. Plusieurs montres connectĂ©es Garmin sont visĂ©es par d’excellentes rĂ©duction, cela vous laisse la possibilitĂ© de rĂ©aliser de belles Ă©conomies — que ce soit sur le modèle premium Fenix 6X Pro ou les autres. Si vous apprĂ©ciez la course Ă pied, c’est celle qu’il vous faut, il s’agit d’une rĂ©fĂ©rence très apprĂ©ciĂ©e par les coureurs. Avec cette offre, elle tombe 539 au lieu de 749 euros, cela reprĂ©sente presque 200 euros d’Ă©conomie sur cet excellent investissement.

Si vous doutez encore de la capacitĂ© de la montre connectĂ©e Garmin Fenix 6X Pro, sachez que vous avez droit Ă une seconde chance après la commande. En effet, le dĂ©lai de rĂ©tractation est de 30 jours sur Amazon, vous avez tout ce dĂ©lai pour choisir de renvoyer le produit gratuitement. Si c’est le cas, vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100% dans les jours qui suivent. Aucune inquiĂ©tude Ă avoir donc, vous profitez d’un filet de sĂ©curitĂ© qui peut s’avĂ©rer rassurant lors d’un achat en ligne.

Le Prime Day sur Amazon s’adresse aux membres du programme du mĂŞme nom. Vous pouvez vous inscrire en quelques secondes pour avoir droit aux remises, surtout qu’il est possible de bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode d’essai de 30 jours, c’est parfait pour cette opĂ©ration spĂ©ciale.

Ces offres sur les montres connectĂ©es Garmin ne vont pas rester en ligne très longtemps, surtout pour la Fenix 6X Pro. Son tarif de base reste encore assez Ă©levĂ©, il prend une belle claque avec cette offre sur Amazon, cela rend la montre accessible Ă un plus grand nombre. Ces ventes flash vont ĂŞtre prises d’assaut et le Prime Day sur Amazon ne dure pas longtemps, pensez Ă faire vite.

Pour découvrir les offres sur les montres Garmin chez Amazon, c’est par ici :

Voir les offres Garmin