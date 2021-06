Prime Day : pourquoi Apple casse le prix des iMac et MacBook

Apple ne lésine pas sur les remises pour le Prime Day. Ses ordinateurs - iMac et MacBook - sont en forte baisse. Si vous avez l'intention d'en acheter un, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire.

Amazon est en plein dans les French Days, la plateforme en ligne met à l’honneur des tonnes de références qui peuvent concerner une multitude de produits. Parmi eux, on retrouve la marque Apple et ses récents ordinateurs Mac. Plusieurs modèles affichent d’excellentes remises, c’est l’occasion de faire la belle affaire sur votre prochain appareil.

Apple n’aime pas les promotions. C’est bien simple, la marque à la pomme ne fait jamais baisser les tarifs de sa gamme de produits au cours de l’année, ceux-ci restent toujours les mêmes dans les boutiques officielles. Si les appareils du constructeur sont appréciés pour leur design autant que pour leurs fonctionnalités premium, ils restent encore assez onéreux pour de nombreuses personnes. Beaucoup font la chasse aux remises chez Amazon et ailleurs pour tenter de faire des économies.

Néanmoins, les deals sur les appareils Apple restent assez rares sur Amazon ou les autres plateformes marchandes. Les ordinateurs Apple se vendent très bien à leur tarif de base, au point que les nouveaux MacBook Pro M1, MacBook Air M1 et Mac Mini se sont déjà retrouvés plusieurs fois en rupture de stock depuis leur officialisation en novembre dernier. Le succès de cette gamme s’explique aussi par le fait qu’elle présente une excellente mise à jour des versions antérieures.

La puce M1, star des ordinateurs Apple

Toute la gamme des ordinateurs d’Apple, à l’exemple du MacBook Pro M1, MacBook Air M1 ou encore du Mac Mini est équipée de la nouvelle puce M1. Cette nouvelle intégration pourrait être un détail, sauf qu’il s’agit du premier processeur conçu par le constructeur et destiné à ses appareils portables. Celui-ci a fait le choix de se détacher de son partenaire historique Intel pour se pencher de plus près sur la fabrication de son propre système. Autant dire que les résultats sont à la hauteur, toute cette nouvelle génération a droit à des performances de folie.

Le MacBook Pro M1 gagne encore en puissance alors que son prédécesseur se plaçait déjà parmi les meilleurs ordinateurs portables dans le monde. Cette nouvelle version affiche des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois plus élevées contre des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus hautes que le modèle antérieur. Même chose pour le MacBook Air M1 qui prend encore en performance par rapport à la génération d’avant.

Le design des MacBook Pro M1 et des MacBook Air M1 n’a pas évolué par rapport à la gamme de l’an dernier, on retrouve l’esthétique signature d’Apple, c’est-à-dire des ordinateurs portables fins et discrets. Le rendu est aussi sobre qu’efficace et ces deux modèles restent assez discrets, ils ne prennent pas trop de place dans un sac, c’est parfait pour les transporter partout lors de vos déplacements.

Les MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 sont aussi des champions de l’autonomie, ils atteignent respectivement les 20 heures et les 18 heures. Vous pouvez largement faire une journée de travail même si votre chargeur est resté à la maison alors que vous êtes en déplacement à l’extérieur. Peu d’ordinateurs portables concurrents sont en mesure de prétendre à une batterie aussi solide.

Comme à son habitude, Apple a également pris soin de l’interface et de l’expérience utilisateur. Les MacBook Pro M1 et les MacBook Air M1 bénéficient de l’excellente mise à jour macOS Big Sur, la dernière version de l’OS pour Mac qui fait encore le plein de nouvelles fonctionnalités. L’utilisation d’un appareil de la marque se veut toujours simple et très intuitive, cela sera le cas avec ces ordinateurs portables. C’est une véritable opportunité de pouvoir profiter de ces remises sur cette gamme ainsi que sur l’iMac et le Mac Mini.

Le Prime Day sur Amazon s’attaque à Apple

Les promotions mises en avant par Amazon font plaisir à voir, à l’exemple du MacBook Pro M1 qui affiche un prix de 1 299 euros au lieu de 1 449 euros ou encore du MacBook Air M1 qui se rapproche véritablement des 1 000 euros au lieu de 1 029 euros. Dans tous les cas, c’est l’occasion de réaliser une belle affaire sur un ordinateur portable qui s’avérera efficace pendant plusieurs années. N’attendez pas plus longtemps, les ruptures de stock peuvent surgir à tout instant.

Comme toujours, Amazon propose un délai de retour de 30 jours pour tout achat sur son site marchand, cela concerne évidemment les MacBook Pro M1, MacBook Air M1 ou autre. Si vous craquez pour un ordinateur portable, vous avez la possibilité de le renvoyer gratuitement durant cette période pour être remboursé à 100%, c’est l’assurance de pouvoir réaliser votre achat en ligne en toute sécurité.

Les ordinateurs portables d’Apple comme les MacBook Pro M1, MacBook Air M1, Mac Mini ne sont pas les seules références de la marque à la pomme qui ont droit à des remises pour le Prime Day sur Amazon. Le marchand en ligne n’a pas hésité à s’attaquer aux iPhone et aux AirPods Pro, deux autres appareils incontournables du constructeur. C’est le moment d’en profiter, tout va partir très vite.

