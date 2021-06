Prime Day : le casque Bose et les enceintes en chute lourde de 37% 🔥

Pendant ce Prime Day, Amazon fait chuter les prix des casques et des enceintes Bose : vous pouvez réaliser des économies de folie sur le Headphones 700.

Le Prime Day sur Amazon est une parfaite occasion pour trouver des remises sur des rĂ©fĂ©rences très populaires. Pendant cet Ă©vĂ©nement, mĂŞme les grandes marques ont droit Ă de belles rĂ©ductions, Ă l’instar de Bose. Les casques et les enceintes de la marque affichent des prix rĂ©duits, c’est le cas du Headphones 700, le modèle le plus rĂ©cent de la gamme.

Voici les offres sur Bose en cours :

Les casques et les enceintes Bose sont Ă l’image de la marque, c’est-Ă -dire premium. Le constructeur a su se faire une place de choix sur le marchĂ© de l’audio, il fait partie des acteurs les plus populaires de son segment au point de se placer comme un leader. NĂ©anmoins, les prix de ses articles peuvent ĂŞtre un frein pour les utilisateurs en raison de leurs tarifs assez Ă©levĂ©s sans remise.

Ă€ l’image d’autres marques, Bose n’est pas un grand fan de remise. Les utilisateurs ont pris l’habitude de se tourner vers les marchands revendeurs pour espĂ©rer trouver des remises sur les casques et les enceintes du constructeur amĂ©ricain. MĂŞme sur ces plateformes, les offres restent rĂ©servĂ©es aux grandes occasions, au point qu’elles sont prises d’assaut dès leur mise en ligne. Elles disparaissent en quelques heures Ă peine, surtout quand cela concerne des produits aussi attractifs que le Headphones 700.

Les casques et enceintes Bose, le haut de gamme du marché

Ces promotions sur les casques et les enceintes Bose sont la surprise de cette opĂ©ration spĂ©ciale sur Amazon. Vous avez l’occasion pour faire des Ă©conomies sur des produits premium, tout particulièrement sur le casque Headphones 700. OfficialisĂ© au cours de l’Ă©tĂ© 2019, il se prĂ©sente comme le modèle le plus rĂ©cent de la marque. Il a droit Ă toutes les caractĂ©ristiques attendues par les utilisateurs pour un appareil de ce calibre.

Digne successeur de l’excellent Quiet Comfort 35 II, le Bose Headphones 700 fait partie des meilleurs casques du marchĂ©. Il a le mĂ©rite de proposer un excellent rapport qualitĂ©-prix depuis sa sortie, celui-ci s’en voit encore amĂ©liorĂ© grâce Ă l’offre en cours chez le marchand en ligne. CĂ´tĂ© fonctionnalitĂ©s techniques, il a tout pour plaire au public — dont la rĂ©duction de bruit active.

Le casque Bose Headphones 700 se dote de 10 niveaux de rĂ©duction de bruit active. Vous pouvez choisir le plus adaptĂ© Ă l’environnement dans lequel vous ĂŞtes Ă l’aide d’un seul clic. Cette option vous permet de vous focaliser uniquement sur votre musique ou votre appel tĂ©lĂ©phonique, c’est très utile lorsque vous travaillez ou que vous ĂŞtes dans les transports. Ă€ l’inverse, vous pouvez choisir un niveau de rĂ©duction plus bas lorsque vous marchez dans la rue afin de rester attentif aux bruits des voitures.

En matière de batterie, le casque Headphones 700 atteint une autonomie de plus d”une vingtaine d’heures pour une seule charge, peu de concurrents sont capables de faire aussi bien. En plus, vous pouvez rĂ©cupĂ©rer plusieurs heures d’Ă©coute en seulement 30 minutes, c’est parfait si vous avez oubliĂ© de charger l’appareil avant de partir le matin.

Il faut savoir qu’il y a plusieurs moyens de contrĂ´ler le casque Bose Headphones 700. Il existe une application dĂ©diĂ©e (iOS et Android) qui vous permet de faire vos propres rĂ©glages (basses, etc) selon vos prĂ©fĂ©rences. il y a aussi des boutons sur l’appareil pour allumer ou Ă©teindre le dispositif, lĂ oĂą vous pouvez aussi passer des commandes (volume, titre suivant, etc) en touchant le cĂ´tĂ© droit de ce dernier. Enfin, ce modèle inclut la prĂ©sence des assistants Alexa et Google Assistant, il est aussi possible de commander votre appareil directement Ă la voix.

Le casque Bose Headphones 700 bĂ©nĂ©ficie d’un design sobre et moderne, il est plus discret que son prĂ©dĂ©cesseur. D’autre part, il reste assez lĂ©ger et fin au point que vous pouvez le porter pendant plusieurs heures sans ressentir de gĂŞne. C’est parfait si vous avez besoin d’ĂŞtre concentrĂ© sur votre travail pendant une journĂ©e. L’arceau et les coussinets restent agrĂ©ables, vous pouvez rĂ©gler la taille en toute facilitĂ©. Ă€ noter que le casque est fourni avec un Ă©tui de rangement rigide qui vous permet de le transporter partout en toute sĂ©curitĂ©.

Le Prime Day sur Amazon, opération promotions

En plus du casque Bose Headphones 700, Amazon dĂ©voile Ă©galement de belles offres sur l’enceinte SoundLink Mini II, un modèle portable et sans fil que vous pouvez utiliser Ă l’aide du Bluetooth. Une fois de plus, le design et la qualitĂ© sonore de l’appareil sont au rendez-vous. On rappelle que le casque de la marque passe Ă 229 euros au lieu de 399 euros, les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sont tout simplement monstrueuses.

Si vous commandez le casque Headphones 700 sur Amazon, sachez que vous avez jusqu’Ă 30 jours pour changer d’avis après l’achat en ligne. Dans ce cas, sachez que le retour est gratuit et que vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100% dans les jours qui suivent par la plateforme. Vous ne prenez aucune inquiĂ©tude lors de cet investissement, c’est rassurant lors de cet investissement.

Le Prime Day sur Amazon représente une opportunité à ne pas manquer pour faire des économies. Si vous hésitez encore à choisir le casque Bose Headphones 700, il ne faut plus attendre trop longtemps. Les ruptures de stock vont arriver très vite.

