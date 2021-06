Prime Day : les AirPods Pro sont maltraités, les prix chutent comme jamais 🔥

Amazon profite du Prime Day pour faire tomber les prix des AirPods Pro et des AirPods 2. Profitez-en pour faire des économies, cette offre flash va être très rapide.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 explosent les ventes sur Amazon depuis le dĂ©but du Prime Day. En cause, une offre immanquable sur les Ă©couteurs sans fil. Les 2 versions voient leur prix lourdement chuter chez le marchand, ce qui explique un succès encore plus consĂ©quent que d’ordinaire. La plateforme n’hĂ©site pas Ă casser les prix alors que ces modèles ont Ă©tĂ© plusieurs fois en rupture de stock au cours de ces derniers mois.

Avec ces offres signĂ©es Amazon, les prix des paires d’Ă©couteurs sans fil d’Apple deviennent encore meilleurs. C’est simple, les AirPods Pro chutent Ă 205 au lieu de 279 euros tandis que les AirPods 2 sont affichĂ©s Ă 129 au lieu de 279 euros. Dans les deux cas, cela reprĂ©sente une Ă©conomie immĂ©diate d’environ -25%. Ces remises se placent aisĂ©ment parmi les meilleurs prix jamais vus sur ces modèles.

Amazon profite du Prime Day pour sortir l’artillerie lourde. Il vise directement les produits de la marque Apple avec des promotions alors que le constructeur lui-mĂŞme ne fait jamais de petits prix sur sa gamme d’articles. Par contre, cette offre est une vente flash, cela veut dire qu’elle ne va pas rester en ligne très longtemps avant que les Ă©couteurs sans fil soient en rupture de stock.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour les AirPods Pro

Les AirPods Pro ont Ă©tĂ© officialisĂ©s par Apple en septembre 2019. Depuis cette date, ces Ă©couteurs sans fil ne cessent de conquĂ©rir le public après un succès immĂ©diat Ă leur sortie. La marque Ă la pomme n’a pas encore dĂ©voilĂ© de mise Ă jour de ce modèle, preuve qu’il est considĂ©rĂ© comme plus que convenable par le constructeur. En effet, on ne peut que reconnaĂ®tre le design, la qualitĂ© de son ou encore l’expĂ©rience utilisateur de cette version.

L’un des gros points forts de ces AirPods Pro tient dans le fait qu’ils profitent de la rĂ©duction de bruit active. Comme pour les commandes principales, vous n’avez qu’Ă toucher les Ă©couteurs sans fil pour activer ou dĂ©sactiver cette fonctionnalitĂ©. C’est cette dernière qui vous offre la possibilitĂ© de vous plonger dans votre musique ou votre discussion au tĂ©lĂ©phone. On note aussi que cette version Pro est intra-auriculaire, les embouts sont en silicone.

En comparaison, les AirPods 2 sont les Ă©couteurs sans fil de base d’Apple. Ce modèle peut aussi prĂ©senter des avantages qui sauront vous satisfaire. Il faut prĂ©ciser qu’ils ne bĂ©nĂ©ficient pas de la rĂ©duction de bruit ou des embouts en silicone. Vous pouvez très bien passer des appels tout en ayant une oreille sur votre environnement. En plus, les embouts classiques pourront ĂŞtre apprĂ©ciĂ©s par de nombreux utilisateurs qui ne sont pas fans de l’aspect intra-auriculaire de la dĂ©clinaison Pro.

On note la belle autonomie des AirPods Pro et des AirPods 2, Apple a su se montrer performant sur ce critère très regardĂ© par les utilisateurs. Les deux modèles vont sont capables de tenir jusqu’Ă 15 heures d’autonomie en Ă©coute. L’Ă©tui de rangement fourni Ă l’achat des deux modèles fait aussi office de boĂ®tier de chargement, un système efficace qui plaira aux plus Ă©tourdis. Dans le cadre de cette offre Amazon, ce dernier s’accompagne d’un fil de charge pour la version de base et d’une version sans fil pour le modèle Pro.

Il est possible de consulter le niveau de la batterie des AirPods Pro ou des AirPods 2 depuis votre iPhone en approchant l’Ă©tui de l’Ă©cran du smartphone. C’est la mĂŞme chose pour connecter les Ă©couteurs sans fil Ă ce dernier, il suffit de les rapprocher de l’appareil de votre choix. Globalement, Apple offre une excellente expĂ©rience utilisateur qui reste simple, efficace et intuitive.

Le Prime Day Amazon, une opération de grande ampleur

Le Prime Day est un Ă©vĂ©nement annuel sur Amazon. D’ailleurs, c’est la plus grosse opĂ©ration de l’annĂ©e pour le marchand en ligne devant Black Friday, bien que cela puisse sembler Ă©tonnant. Il s’agit lĂ de fĂŞter l’anniversaire du groupe en affichant de multiples offres sur des tonnes de produits considĂ©rĂ©s comme très populaires par le public. C’est le cas avec Apple et ses AirPods Pro.

Comme chaque annĂ©e, le Prime Day sur Amazon a lieu pendant deux jours. Il met en avant de nombreuses offres flash, des promotions qui disparaissent en quelques heures Ă peine après la mise ne ligne, le deal sur les AirPods Pro et les AirPods Pro 2 font partie de cette catĂ©gorie. L’Ă©vĂ©nement ne dure pas longtemps, il vaut mieux ĂŞtre rapide. On rappelle que vous devez ĂŞtre membre Prime pour bĂ©nĂ©ficier de l’Ă©vĂ©nement, sachant que vous pouvez souscrire au programme avec une pĂ©riode d’essai de 30 jours.

Le Prime Day reprĂ©sente un Ă©vĂ©nement parfait pour faire des affaires sur Amazon. Si jamais vous ĂŞtes allĂ© trop vite lors de votre achat, que cela concerne les AirPods Pro, les AirPods 2 ou d’autres articles, pas de panique. Vous avez jusqu’Ă 30 jours pour renvoyer le produit gratuitement et vous faire rembourser Ă 100%. C’est un filet de sĂ©curitĂ© pour acheter sans risque sur la plateforme en ligne.

Les AirPods Pro ne sont pas les seuls produits visĂ©s par les remises sur Amazon. Le marchand en ligne casse les prix de milliers de rĂ©fĂ©rences qui sont majoritairement très populaires aux yeux du public. On retrouve de grandes marques du secteur de la tech, mais aussi d’autres catĂ©gories de produits. N’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur le site marchand pour dĂ©couvrir l’ampleur de cette opĂ©ration.

Cette opĂ©ration chez Amazon s’Ă©tend sur 48 heures, autant dire que c’est assez court. Cela contribue aussi au fait que les offres soient encore plus agressives que le reste de l’annĂ©e sur la plateforme en ligne. C’est le moment d’Ă©conomiser sur les AirPods Pro, les AirPods 2 ou mĂŞme les iPhone 12 et d’autres rĂ©fĂ©rences de ce calibre. N’attendez pas plus longtemps, il reste encore quelques heures Ă peine pour cet Ă©vĂ©nement.

