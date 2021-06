Prime Day : les ampoules Philips Hue voient leur prix chuter de 45% 🔥

Pour le Prime Day, Amazon brade les prix des ampoules Philips Hue. Les remises vont jusqu'Ă 40%, pensez Ă faite vite car ce sont des ventes flash.

Le Prime Day bat son plein sur Amazon depuis lundi Ă minuit. Vous avez la possibilitĂ© de trouver une multitude de bonnes affaires qui concernent mĂȘme des marques premium. C’est par exemple le cas sur les objets connectĂ©s pour la maison, comme les ampoules Philips Hue. Ci-dessous, on a fait une liste de quelques produits Ă prix trĂšs rĂ©duit :

Les ampoules Philips Hue ne cessent de conquĂ©rir de nouveaux utilisateurs depuis leur arrivĂ©e sur le marchĂ© il y a quelques annĂ©es. Et pour cause, elles vous offrent la possibilitĂ© de personnaliser l’intĂ©rieur de votre logement sans limite, les possibilitĂ©s sont infinies. Si ces appareils attirent beaucoup de monde, leur prix peut ĂȘtre un frein Ă l’achat puisqu’il reste encore un peu onĂ©reux pour beaucoup.

Cela justifie en partie pourquoi les ampoules Philips Hue attirent encore plus dĂšs qu’elles sont en promotion chez les marchands en ligne comme Amazon. À noter que cela n’arrive pas souvent, les plateformes se concentrent surtout sur les opĂ©rations spĂ©ciales. DĂšs que leur tarif baisse, ces produits sont vĂ©ritablement pris d’assaut et les ruptures de stock arrivent en quelques heures. Cela sera encore le cas dans le cadre de cet Ă©vĂ©nement, surtout que les remises sont trĂšs gĂ©nĂ©reuses.

Les ampoules Philips Hue, des luminaires sur-mesure Ă domicile

Les ampoules Philips Hue ont de multiples applications, leur gros avantage tient dans le fait qu’elles vous permettent de rĂ©aliser vos propres rĂ©glages selon vos prĂ©fĂ©rences. Si d’autres personnes ont aussi ces luminaires, le rĂ©sultat sera toujours diffĂ©rent en raison du champ des possibles sans limites. Vous pouvez apporter votre propre ambiance Ă votre intĂ©rieur selon le contexte, que ce soit pour le quotidien, pour faire la fĂȘte ou autre.

Si vous ĂȘtes un nouvel utilisateur des ampoules Philips Hue, vous devrez choisir un kit de dĂ©marrage afin de profiter du pont de connexion. C’est cet objet qui fait le lien entre les luminaires et votre Wi-Fi, l’objet se charge de vous apporter le contrĂŽle du systĂšme depuis une application dĂ©diĂ©e. Globalement, l’installation peut ĂȘtre gĂ©rĂ©e depuis l’application (iOS ou Android), les interrupteurs de la marque, mais aussi directement Ă la voix avec les assistants Amazon Alexa et Google Assistant.

Les ampoules Philips Hue sont trĂšs simples Ă utiliser, elles se branchent comme des ampoules classiques. Par la suite, vous n’avez qu’Ă les dĂ©tecter via l’application mobile pour les connecter, cela sera possible aprĂšs l’activation (simple) du fameux pont de connexion. Avec ce dernier, vous pouvez gĂ©rer un total de 50 ampoules en mĂȘme temps. D’un cĂŽtĂ©, vous avez les ampoules blanches qui assurent le changement de luminositĂ© tandis que les ampoules de couleur offrent jusqu’à 16 millions de couleurs.

Vous pouvez mettre en place des scĂ©narios avec les ampoules Philips Hue, ce qui veut dire que la luminositĂ© peut changer selon l’heure de la journĂ©e, la saison ou l’occasion par exemple. Certains existent dĂ©jĂ sur l’application, mais vous pouvez aussi crĂ©er les autres puis les lancer Ă la voix via les assistants. Par exemple, il suffira d’organiser une routine en indiquant : « Si je dis ‘Ok Google, bonne nuit’, toutes les lumiĂšres s’éteignent ».

On note que les ampoules Philips Hue ont une durĂ©e de vie d’environ 15 ans, autant dire que cela vous laisse le temps d’ĂȘtre tranquille. Pas besoin d’investir dans de nouvelles ampoules aprĂšs quelques annĂ©es Ă peine, vous ĂȘtes tranquille. C’est parfait pour le budget aussi bien que pour l’Ă©cologie, tout en vous assurant un logement cocooning qui correspond parfaitement Ă ce que vous souhaitez vraiment. D’autre part, vous pouvez Ă©galement choisir le Hue Lightstrip, un bandeau lumineux capable de produire une belle lumiĂšre indirecte quand il est installĂ© sous un meuble ou derriĂšre le tĂ©lĂ©viseur.

Amazon en plein show pour le Prime Day

Le Prime Day sur Amazon a droit Ă une trĂšs belle Ă©dition cette annĂ©e. Le marchand en ligne ne se limite pas Ă des petits produits aux remises minimes, ce sont de vĂ©ritables Ă©conomies que vous pouvez faire sur la pĂ©riode. Entre autres, on ne peut qu’apprĂ©cier ces promotions qui vont jusqu’Ă -40% sur les ampoules Philips Hue. On rappelle que les offres sur ces derniĂšres restent rares et qu’elles atteignent trĂšs peu un tel niveau. Si vous hĂ©sitez encore, c’est l’occasion parfaite pour passer le cap.

À noter que le Prime Day sur Amazon est dĂ©diĂ© aux membres du programme de fidĂ©litĂ© Prime. Si ce n’est pas encore votre cas, vous pouvez vous inscrire en quelques clics et bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode d’essai de 30 jours. Cela vous laisse le temps de profiter de l’Ă©vĂ©nement et de dĂ©couvrir les avantages de ce service, sachant que l’Ă©vĂ©nement ne dure pas trĂšs longtemps.

Dans le cas oĂč vous prenez les ampoules Philips Hue sur Amazon, mais que vous n’ĂȘtes finalement pas convaincu, pas de panique. La politique de retour du marchand en ligne s’Ă©tend sur une durĂ©e de 30 jours — lĂ oĂč celle-ci se cantonne habituellement Ă 14 jours aprĂšs la rĂ©ception de la commande. En somme, vous avez presque un mois pour effectuer un retour gratuit et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Vous ne prenez donc aucun risque lors de cet achat en ligne.

Il ne faut pas attendre plus longtemps pour faire le choix des ampoules Philips Hue et bĂ©nĂ©ficier de ces excellentes promotions sur Amazon. Le succĂšs de la marque et de ses luminaires n’est plus Ă faire, les offres de ce calibre ont tendance Ă disparaitre en quelques heures. Pensez Ă sĂ©curiser cette belle affaire dĂšs maintenant, on ne sait pas si vous pourrez faire mieux dans les semaines et les mois Ă venir.

