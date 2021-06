Un crossover Marvel et DC, James Gunn en a parlé aux dirigeants des studios

Néanmoins, il ne faudra pas s'attendre à voir se rencontrer les équipes de Star-Lord et Harley Quinn de si tôt.

Avec leurs deux univers distincts, Marvel et DC ont multiplié les crossovers au sein de leurs écuries respectives. Entre Avengers et Justice League, les films qui rassemblent plusieurs super-héros sont nombreux. Pourtant, jamais les deux franchises n’ont franchi le cap de la co-production. Si sur le papier les personnages Marvel et DC se sont rencontrés à plusieurs reprises, en 1996 avec DC vs. Marvel et en 2003 avec JLA / Avengers, la réunion des univers sur le grand écran est peu probable actuellement puisque les deux licences appartiennent à des studios concurrents. Pour autant, James Gunn confie avoir déjà abordé la question avec Warner et Disney. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad explique :

“J’ai parlé avec désinvolture aux dirigeants de Marvel et DC (au sujet d’un crossover ndlr). J’aimerais que cela se produise, mais cela me semble peu probable. Je ne pense que ce soit impossible. Cela dit, voir constamment des crossovers et des mashups est moins enchanteur pour moi qu’une histoire forte”. https://twitter.com/JamesGunn/status/1405602407631912961

Avengers et Justice League, pas pour tout de suite

Depuis que les deux univers se côtoient sur le grand-écran, et joue des coudes au box-office, les rumeurs autour d’un crossover circulent régulièrement. Kevin Feige a toujours démenti ces bruits de couloirs. Déjà, parce que ce serait sans doute un casse-tête juridique pour permettre à chacun des personnages d’obtenir le même temps d’écran et surtout parce qu’ils devraient également se partager les recettes des produits dérivés. De plus, cela pose un problème de taille du côté de leurs intrigues respectives, même si l’introduction de leurs multivers respectifs aurait tendance à faciliter les choses. En attendant, on devra donc se contenter de voir évoluer chacun des personnages DC et Marvel dans leurs longs-métrages solo et le programme sera chargé pour les prochaines années. Chez Marvel, on aura droit à pas moins de 4 films en 2021 dont Black Widow qui doit sortir sur nos écrans en juillet prochain. Chez DC, le rendez-vous est fixé cet été avec Suicide Squad réalisé par James Gunn.