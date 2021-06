Prime Day : voici les 6 smartphones Xiaomi en promo à s’arracher d’urgence

Xiaomi fait son Prime Day sur Amazon. Voici 6 offres à ne manquer sous aucun prétexte.

© Xiaomi

Les Prime Day sont lancés sur Amazon et Xiaomi a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour l’occasion. La célèbre marque brade de nombreux produits chez le e-commerçant avec des prix imbattables. Que cela soit des smartphones, des TV ou encore des accessoires, c’est le moment de faire des affaires. Vous pouvez retrouver toutes les promotions sur la page spéciale mise en place pour l’occasion. Voici quelques produits à ne pas manquer pendant les Prime Day.

Retrouvez toutes les offres Xiaomi de Prime Day

Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro se positionne comme un téléphone de milieu de gamme très complet. On peut citer d’abord son bel écran AMOLED de 6,67 pouces dont le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Il est percé d’un petit poinçon au centre pour accueillir le capteur selfie à l’avant. Plus que la puissance, le Redmi Note 10 Pro met la photo à l’honneur avec un capteur principal de 108 MP accompagné par un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu’un capteur télémacro de 5 MP et enfin un capteur de profondeur de 2 MP.

Smartphone milieu de gamme, on retrouve sur ce Redmi Note 10 Pro un processeur Qualcomm Snapdragon 732G qui convient à la plupart des utilisations, et même les jeux relativement gourmands fonctionneront s ans souci. Enfin, Xiaomi a aussi choisi une batterie de grande capacité : 5 000 mAh. Elle pourra tenir 2 jours si vous êtes un peu économe et pourra se recharger rapidement à 33W.

Retrouvez le Redmi Note 10 Pro à partir de 239.90 € sur Amazon

Redmi Note 10

Version un peu moins onéreuse et aussi plus compacte, le Redmi Note 10 est équipé d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. À l’instar du Redmi Note 10 Pro, cette nouvelle déclinaison apporte un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, une batterie de 5000 mAh et la charge rapide à 33W, une captation lumineuse à 360° et deux haut-parleurs de pointe. Le Redmi Note 10 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 678, accompagné de 4Go de RAM et d’une capacité de 64 ou 128Go.

Le Redmi Note 10 ne lésine pas non plus sur la photo, avec une configuration quad-caméra comprenant un capteur ultra grand angle de 8MP pour les photos de groupe, un capteur macro 2MP pour les gros plans ainsi qu’un capteur de profondeur 2MP parfait pour les portraits. La caméra principale de 48MP du Redmi Note 10 représente d’ailleurs une évolution sensible par rapport aux générations précédentes.

Retrouvez le Redmi Note 10 à 169,90€ sur Amazon

Xiaomi Mi 10T

Si vous cherchez la connectivité 5G à moindre prix, c’est vers le Xiaomi Mi 10T qu’il faudra se tourner. Il embarque une dalle LCD de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, qui s’adapte en fonction du contenu affiché : 24 i/s sur un film, 60 avec avec vidéo sur YouTube ou 144 Hz lorsque vous “scrollez” sur internet.

Xiaomi a placé à l’intérieur un SoC Snapdragon 865 de chez Qualcomm (et donc la connectivité 5G qui va de paire), couplé à 8 Go de RAM et 128 de stockage. Du côté de la photo, on profite sur ce Mi 10T d’une triple caméra arrière, comprenant notamment un capteur principal de 64 MP, mais aussi un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4) et d’un capteur macro de 5 MP (f/2.4). À l’avant, les selfies profiteront d’un capteur de 20 MP (f/2.2) toujours logé dans un poinçon. Ob pourra enfin compter sur une imposante batterie de 5 000 mAh, et un chargeur rapide USB-C de 33W.

Retrouvez le Xiaomi Mi 10T à 209,90€ sur Amazon

Poco X3 Pro

Le Poco X3 pro est un smartphone performant qui s’articule autour d’un SoC Snapdragon 860 gravé en 7 nm, avec dans cette version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. C’est ce qu’il fallait par fournir la puissance nécessaire à l’affichage des animations en 120 Hz. C’est l’autre avantage de ce smartphone : il est doté d’une dalle LCD DotDisplay à 120 Hz d’une diagonale de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+.

Le Poco X3 pro s’offre également un solide bloc photo équipé d’une quadruple capteur dont un principal est de 48 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Vous trouverez un capteur macro ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP pour obtenir un maximum de polyvalence. L’autre point fort de ce Poco X3 Pro est sa batterie de 5 160 mAh. Cette dernière permettra sans problème de tenir 1 à 2 journées loin d’une prise en fonction de votre utilisation.

Retrouvez le Poco X3 Pro à 199,90€ sur Amazon

Poco F3

Le Poco F3 propose tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un smartphone haut de gamme pour un prix bien plus modique. On y retrouve tout d’abord un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, doté lui aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un touch sampling de 360 Hz. On trouve en son sein un SoC Snapdragon 870 signé Qualcomm qui a le mérite de prendre en charge la 5G. Un poinçon est logé en centre de la partie supérieure de cette dalle, pour accueillir la caméra frontale de 20 MP. À l’arrière, on pourra compter sur une solide configuration de capteurs : un module principal Sony IMX 582 de 48 MP (1/2 », f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP (FOV 119°, f/2.2) et un telemacro de 5 MP (f/2.4).

Côté logiciel, on pourra compter sur MIUI 12, la surcouche logicielle de Xiaomi. Fin de 7,8mm d’épaisseur et léger de 196 grammes, il embarque tout de même une belle batterie de 4 520 mAh qui lui confère une autonomie de 2 jours complets d’après la marque. Le smartphone est également compatible avec la recharge rapide à 33W.

Retrouvez le Poco F3 à 329,90€ sur Amazon

Xiaomi Mi 11

Dernier fleuron de Xiaomi, le Mi 11 fait également son Prime Day. Il embarque toutes les meilleures technologies du moment. Dans le détail nous avons une dalle AMOLED de 6,81 pouces avec une définition 3 200 x 1 440 dite “WQHD+” avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et il est poinçonné au centre pour laisser passer le capteur frontal. Vous y trouverez le processeur le plus puissant de Qualcomm avec Snapdragon 888, gravé en 5 nm rappelons-le. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Compatible 5G, Mi 11 dispose également du Wi-Fi 6, ainsi que la certification IP68.

Sur la partie photo vous trouverez 3 capteurs dont un principal de 108 MP, ainsi qu’un capteur Ultra grand-angle de 13 MP et enfin un capteur macro de 5 MP. Une configuration qui donne de bien belles prestations à l’usage. Pour l’autonomie, vous pourrez compter sur 4600 mAh qui donnent de quoi tenir une journée loin d’une prise sans problème. Le téléphone est compatible charge rapide à 55W et charge rapide à 50 (!) W. Il faudra un chargeur adéquat pour en profiter.

Retrouvez le Xiaomi Mi 11 à 649,90€ sur Amazon

Et aussi…

Si aucun modèle de cette sélection vous tente, c’est Xiaomi propose d’autre réductions sur d’autres modèles comme le Redmi 9C ou encore le Redmi Note 8 Pro. De plus, beaucoup d’autres produits de la marques sont aussi remisés. Vous pourrez retrouver toutes les promotions directement chez Amazon.

Retrouvez toutes les offres Xiaomi de Prime Day