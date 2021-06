Willem Dafoe clame son amour pour le cinéma en temps de pandémie

Malgré la pandémie, le programme de Willem Dafoe a été plutôt mouvementé en 2020. L’acteur, à l’affiche de Siberia, revient sur cette période compliquée pour le 7e art avec IndieWire.

© Sony Pictures

Willem Dafoe est à l’affiche de Siberia, un long-métrage réalisé par Abel Ferrara, présenté à la Berlinale en 2020 et sorti en VOD un peu partout dans le monde. Il suit les aventures de Clint, un homme brisé qui vit seul au cœur d’une toundra gelée et qui, malgré son isolement, ne peut ni s’échapper du monde, ni trouver la paix. Un soir, il se lance dans un voyage à travers ses rêves, ses souvenirs et son imagination en essayant de se frayer un chemin dans l’obscurité vers la lumière.

Lors d’un entretien pour IndieWire, dans lequel il évoque cette collaboration avec son ami et réalisateur, l’acteur s’est également attardé sur l’impact qu’a eu la pandémie sur sa carrière. Alors que le monde ferme petit à petit ses portes en mars 2020, Dafoe retourne en Italie pour se confiner. L’acteur profite alors de l’occasion pour assister à plusieurs conférences Zoom pour son développement personnel. En parallèle, il prépare également son retour sur les plateaux de tournages. Il explique d’ailleurs que depuis juillet dernier, son programme est extrêmement chargé.

Interrogé sur ses futurs projets, l’Américain de 65 ans clame son amour pour le 7e art et le grand écran. Il explique : “ Regarder Lighthouse sur un téléviseur serait vraiment dommage. De même pour Siberia. Avouons-le : au cinéma, vous vous engagez différemment. Je sais que la réalité est que la plupart des gens regardent des films sur des petits écrans à la maison, mais il y a tellement de distractions.”

Il n’a d’ailleurs pas manqué d’adresser quelques remontrances à Netflix. “C’est juste fou que Netflix considère que quelqu’un a vu un film lorsqu’il n’en regarde que deux minutes. Quand je vais sur une plateforme pour voir quoi regarder, c’est très déroutant. Nous perdons cette capacité à rester attentifs pendant de longues périodes de temps”. Il n’a pas manqué de rappeler son profond attachement aux productions cinématographiques et sa difficulté à s’engager sur le petit écran.

Prochainement, il sera à l’affiche de The French Dispatch. Le très attendu nouveau long-métrage de Wes Anderson doit sortir sur nos écrans le 27 octobre prochain. Willem Dafoe donnera la réplique à Timothée Chalamet, Saoirse Ronan et Cécile de France. On retrouvera également Bill Murray, Owen Wilson et Tilda Swinton. Adrien Brody, grand habitué de la filmographie du réalisateur sera aussi de la partie.