Super Mario World se joue désormais sur écran large

Une aubaine pour les fans de jeu rétro qui peuvent redécouvrir le titre dans les meilleurs conditions possibles.

© Nintendo

Super Mario World est un classique de Nintendo. Sorti en 1990 sur Super Nintendo, le titre est plus connu sous le nom de Super Mario Bros. 4 au Japon et suit les aventures de Luigi et de Mario alors qu’ils doivent libérer Dinosaur Land de l’emprise de Bowser. Vitor Vilela, ingénieur en informatique, vient de permettre aux fans du titre d’y rejouer sur nos écrans larges modernes dans une version baptisée Super Mario World Widescreen.

L’ingénieur a tenu à satisfaire les plus puristes d’entre vous en gardant le ratio de pixels à 8:7. Cela signifie que le jeu aura exactement le même aspect visuel que si vous y jouiez depuis une Super Nintendo connectée à un téléviseur d’autrefois. Seul la résolution de l’image s’adapte à nos téléviseurs modernes et autres écrans larges dont nous disposons.

Le contenu du jeu reste également le même, Super Mario World Widescreen n’étant pas un reboot, remake ou même un portage. Pour le moment, les résolutions 16:9 et 16:10 sont prises en charge et l’équipe d’informaticiens travaille actuellement sur les versions 2:1 et même 21:9.

Comment obtenir Super Mario World Widescreen ?

Sachez tout d’abord que le lien de téléchargement ne contient pas le jeu en lui-même, mais seulement sa version écran large. Afin de pouvoir y jouer, vous devrez trouver la ROM du jeu original. Ensuite, il vous faudra télécharger l’émulateur bsnes_hd puisque c’est grâce à cet outil que Vitro Valela a réussi à augmenter la résolution du jeu. Vous pourrez par ailleurs trouver d’autres jeux rétro compatibles sur écrans larges, mais aucun avec le niveau de finition de Super Mario World Widescreen.