Bon plan : passez à la fibre chez SFR, repartez avec une TV QLED 4K à petit prix

Avec ses abonnement Fibre, SFR vous permet d'acquérir une TV QLED 4K très récente d'HiSense pour un prix défiant toute concurrence.

© Hisense

Entre l’Euro 2020 et les JO, l’été 2021 sera assurément sportif. C’est l’occasion de renouveler son matériel audiovisuel, et grâce à SFR vous pouvez en ce moment faire d’une pierre deux coups. En vous abonnant à la Fibre chez l’opérateur au carré rouge, vous pouvez non seulement profiter d’une connexion internet irréprochable… et d’un téléviseur QLED 4K de 55 ou 65 pouces à prix très réduit. Le fournisseur d’accès vous permet ainsi d’obtenir une TV équipée des dernières technologies pour seulement 129 euros en version 55 pouces ou 249 euros en version 65 pouces, plus 8 euros par mois pendant 24 mois. Autant dire que c’est un prix tout simplement jamais vu pour un téléviseur QLED.

Un téléviseur QLED à petit prix

Si SFR propose déjà des abonnements Internet particulièrement attractifs, mais l’offre du moment les rend parfaitement immanquables. Jusqu’au 20 juin, vous pouvez acquérir des TV Hisense QLED 4K de 55 ou 65 pouces à un prix particulièrement avantageux. SFR propose le premier pour seulement 179 euros et ajoute en plus une offre de remboursement 50 euros, ce qui le fait chuter à 129 euros seulement une fois le remboursement différé prix en compte. C’est une réduction de plus de 450 euros pour ce téléviseur de 139 cm commercialisé initialement pour 699 euros.

Si vous avez envie et la place pour une plus grande diagonale (164 cm), le remboursement monte même à 100 euros. Le modèle tombe ainsi à 249 euros après remboursement et c’est alors 750 euros de réduction par rapport au 999 euros demandé par HiSense lors de la sortie du TV. Voilà pour le ticket d’entrée, il faudra ensuite dans deux cas, rajouter 8 euros par mois pendant 24 mois pour obtenir chacun de ces téléviseurs. À noter que vous devez vous engager sur 24 mois pour profiter de cette offre spéciale. Sur le site du FAI, vous pouvez découvrir tous les détails de cette offre ainsi que le coupon à télécharger et à renvoyer à Hisense.

Que vaut la TV proposée ?

Le téléviseur proposé par SFR dans le cadre de cette offre est le HiSense A7GQ. Il s’agit d’un téléviseur s’appuyant sur une dalle QLED 4K de 55 ou 65 pouces. La technologie QLED est une amélioration des TV LCD qui permettent d’obtenir des contrastes supérieurs et des couleurs plus éclatantes ainsi qu’une bonne luminosité. C’est une très nette montée en gamme par rapport aux TV LCD classiques, montée en gamme qui saute aux yeux dès le premier coup d’œil.

Il s’agit de téléviseurs lancés tout récemment par HiSense et qui sont d’ailleurs les TV officielles de l’Euro 2020. La dalle 50 HZ 4K est compatibles avec tous les standards HDR : HDR10, HDR10+, HDR HLG et HDR Dolby Vision. Il s’agit de plus d’un téléviseur connecté qui fonctionne grâce à l’interface d’HiSense baptisé Vidaa U, ici en version 5.0. L’électronique permet de proposer de la compensation de mouvement MEMC en plus d’un mode “Sport” qui sera donc particulièrement à propos l’Euro et les JO de cet été. C’est un processeur à quatre cœurs qui fait tourner l’ensemble pour interface suffisamment fluide au quotidien.

Si toutes ces caractéristiques vous paraissent indigestes, retenez que le téléviseur offre toutes les technologies nécessaires pour profiter dans les meilleures conditions des contenus proposés par les chaînes de TV et les plateformes de streaming dans les meilleures conditions. Si vous êtes joueurs, elle fonctionnera aussi parfaitement, mais avec une dalle 50 Hz, elle ne pourra pas dans certains cas ne pas reproduire les 120 images par seconde délivrée par les consoles de nouvelle génération. Ce n’est en pratique qu’un défaut mineur, car très peu de jeux tournent aujourd’hui à 120 images par seconde sur les consoles, la plupart plafonnent à 60 images par seconde, ce que le TV peut parfaitement encaisser.

La fibre SFR a tout pour plaire

Cette offre est accessible avec les deux formules internet du FAI : SFR Fibre et SFR Fibre. Ces deux offres sont particulièrement complètes et s’articulent autour des excellents débits permis par la fibre SFR : 500 Mb/s dans le premier cas et 1 Gb/s dans le second. Vous pourrez ainsi télécharger, streamer, regarder la TV et jouer en ligne, le tout en même temps pour toute la famille. Vous profitez également de 500 Mb/s ou 1 Gb/s en upload pour envoyer vos fichiers à la vitesse de l’éclair avec. Un point qui sera particulièrement apprécié de ceux qui doivent régulièrement envoyer des fichiers lourds, ce qui dans un contexte de télétravail est de plus en plus courant.

L’abonnement SFR Fibre inclut également les appels illimités vers les fixes en France ainsi que l’accès à 160 chaînes et services TV… dont certains en 4K. Parfait pour découvrir l’Ultra Haute Définition sur votre téléviseur flambant neuf. Vous avez également droit à 4 bonus : TV à prix référentiel, Multi TV sur demande, disque dur numérique avec 300h d’enregistrement ou encore livraison premium. Bref, l’offre de SFR est donc particulièrement complète. Comptez 26 euros par mois pendant 12 mois puis 48 euros par mois.

L’abonnement SFR Power va un peu plus loin avec également les appels illimités vers les fixes ET les mobiles en France ainsi que l’accès à 200 chaînes et services TV. Vous avez également toujours droit aux 4 bonus : TV à prix référentiel, Multi TV sur demande, disque dur numérique avec 300h d’enregistrement ou encore livraison premium. Bref, l’offre de SFR est donc particulièrement complète. Sur la partie TV, le décodeur SFR bien évidemment parfaitement compatible avec la 4K. Comptez 32 euros par mois pendant 12 mois puis 53 euros par mois.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez choisir la toute dernière Box de SFR, la Box 8, en option qui ajoute notamment la prise en charge du HDR Dolby vision et l’Assistant vocal Alexa pour contrôler votre TV à la voix. Il faut avouer que cela a un petit quelque chose de magique. La box est également compatible Wi-Fi 6 et elle permet de plus d’atteindre un débit de 2 Gb/s sur l’offre Power. Attention toutefois, le débit est partagé à hauteur de 1 Gb/s maximum par appareils. L’option a surtout du sens pour ceux qui veulent absolument les meilleures technologies du moment, mais l’offre de base est déjà très largement satisfaisant. Cet ajout vous coutera 13 euros par mois supplémentaires.

