Surface Pro 7 : le meilleur PC hybride en vente flash, son prix baisse de 40% 🔥

La Surface Pro 7 de Microsoft est le PC hybride de référence sur le marché. Il n'a pas d'égal d'un point de vue technique. Amazon casse son prix au Prime Day, ce qui le rend encore plus attractif.

© Microsoft

La Microsoft Surface Pro 7 se prĂ©sente comme un “PC hybride” qui fait aussi bien office de tablette que d’ordinateur portable. Incontournable de sa catĂ©gorie, elle a le mĂ©rite de couvrir plusieurs usages — un avantage qui a contribuĂ© Ă son succès depuis sa sortie. Si son rapport qualitĂ©-prix est excellent, il devient encore meilleur avec cette offre Prime Day qui fait passer son prix Ă 869 euros au lieu de 1 369 euros pour la version en 256 Go.

Pour dĂ©couvrir les ristournes sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Cette affaire sur la Microsoft Surface Pro 7 est une excellente occasion de faire des Ă©conomies sur un produit premium et cher. DĂ©jĂ rĂ©putĂ©e pour ses belle qualitĂ©s techniques, cette tablette hybride s’Ă©coule bien, mĂŞme sans aucune remise. Cette forte rĂ©duction (Ă©phĂ©mère) va la rendre encore plus attrayante pour le public, il y a des chances qu’elle disparaisse très vite.

La Surface Pro 7, une référence premium

Une tablette hybride…

La Microsoft Surface Pro 7 est une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©, elle se prĂ©sente comme le modèle le plus rĂ©cent de la gamme du constructeur. Celle-ci peut se vanter de satisfaire des attentes professionnelles aussi bien que personnelles, au point qu’elle n’a pas de vĂ©ritable rival sur son segment. Si l’iPad Pro a des qualitĂ©s indĂ©niables, il couvre certaines activitĂ©s spĂ©cifiques tandis que la tablette hybride de son concurrent vise un public plus large.

D’une part, la Microsoft Surface Pro 7 a le gros avantage de se prĂ©senter comme une tablette hybride, elle emprunte toutes les qualitĂ©s de cet appareil. Elle se veut lĂ©gère et compacte, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de la glisser dans votre sac lors de tous vos dĂ©placements. Celle-ci reste beaucoup moins lourde qu’un ordinateur portable classique, ce qui est bien efficace pour toutes les personnes nomades.

La Microsoft Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie d’une autonomie de 7 heures d’affilĂ©e, c’est dans la moyenne des ordinateurs portables prĂ©sents sur le marchĂ© Ă l’heure actuelle. Cela vous assure de pouvoir travailler un bon moment dans le cas oĂą vous avez oubliĂ© le chargeur Ă votre domicile.

… et un ordinateur portable

NĂ©anmoins, la Microsoft Surface Pro 7 ne se cantonne pas seulement Ă son rĂ´le de tablette hybride. En effet, le constructeur a boostĂ© celle-ci avec plusieurs caractĂ©ristiques techniques afin qu’elle puisse aussi faire office de vĂ©ritable ordinateur portable. Elle dispose donc d’une belle puissance gĂ©nĂ©rale fournie par le processeur Intel Core. En plus, vous avez droit Ă tous les logiciels conçus par la marque, que ce soit Excel, Word ou encore PowerPoint, c’est parfait si vous souhaitez utiliser l’appareil pour travailler.

Cette Microsoft Surface Pro 7 peut s’accompagner de plusieurs accessoires, que ce soit la souris, le stylet ou encore le clavier. Elle s’utilise très bien sans, mais ceux-ci proposent encore plus de confort — surtout dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Tous les modèles sont en promotion chez le marchand en ligne aujourd’hui, vous avez donc le choix entre diffĂ©rents formats (puissance, mĂ©moire).

Plus globalement, la Microsoft Surface Pro 7 peut très bien servir Ă des finalitĂ©s professionnelles — elle est d’ailleurs très utilisĂ©e dans cette optique, mais pas seulement. Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier d’un appareil qui propose de belles fonctionnalitĂ©s techniques, celui-ci saura se montrer tout aussi efficace pour se rendre sur le net ou regarder des vidĂ©os en streaming. Dans tous les cas, vous serez gagnant avec cette promotion mise en avant sur Amazon.

Le Prime Day, dernières heures è

Avec les offres mises Ă l’honneur sur Amazon pour Prime Day, vous pouvez Ă©conomiser jusqu’Ă 40% sur la Microsoft Surface Pro 7 selon le modèle que vous prenez chez le marchand en ligne. C’est une belle occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies sur un appareil qui mĂŞle lĂ©gèretĂ© et puissance. Les capacitĂ©s techniques de ce dernier sauront se monter Ă la hauteur de vos attentes tant dans l’immĂ©diat que dans la durĂ©e, l’objet est rĂ©putĂ© pour ĂŞtre solide et robuste.

Si vous prenez la Microsoft Surface Pro 7 ou tout autre produit sur Amazon, vous avez droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours. Cette politique de retour, beaucoup plus longue que chez les autres marchands en ligne, vous laisse tout le temps d’essayer l’appareil afin de savoir s’il vous convient. Si ce n’est finalement pas le cas, vous avez presque un mois pour effectuer un retour gratuit avant de vous faire rembourser Ă 100%. Ainsi, vous ne prenez aucun risque Ă effectuer cet achat en ligne.

Si les remises dĂ©voilĂ©es par Amazon sont gĂ©nĂ©reuses, elles ne vont pas durer. Et pour cause, ce modèle a rarement droit Ă de telles promotions, si bien qu’elles sont prises d’assaut dès la mise en ligne. En plus, l’opĂ©ration spĂ©ciale du marchand en ligne se termine dans quelques heures. C’est le dernier moment pour en profiter, cet Ă©vĂ©nement spĂ©cial a lieu une fois par an seulement. C’est maintenant qu’il faut passer Ă l’action pour espĂ©rer rĂ©aliser des Ă©conomies avant les ruptures de stock.

Pour profiter des offres flash sur la Surface Pro 7, c’est ici :

Voir les offres Amazon