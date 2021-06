Nintendo annonce une grosse maintenance le 29 juin prochain

L’entreprise prévoit une maintenance de ses services le 29 juin prochain. De nombreux services en ligne devraient ainsi être indisponibles pendant un certain laps de temps.

© Nintendo

Préparez vos consoles, la prochaine maintenance des services en ligne de Nintendo est prévue pour le 29 juin prochain. Entre 00h30 et 2h30 (heure française), l’entreprise devrait ainsi opérer une vaste mise à jour de ses données, rendant plusieurs de ses services indisponibles pendant ce laps de temps sur Nintendo Switch, mais aussi sur la Wii U et sur la Nintendo 3DS.

Les joueurs et les joueuses devront ainsi prendre leur mal en patience durant près de deux heures, l’entreprise nippone ayant d’ores et déjà annoncé qu’elle couperait le jeu en ligne, les mises à jour de jeux et de consoles, mais aussi l’accès à l’eshop de la marque. Sur mobile, l’application de contrôle parental et celle dédiée au service premium Nintendo Switch Online seront elles aussi rendues inaccessibles.

Préparer l’arrivée de la Switch Pro ?

Derrière cette nouvelle maintenance, beaucoup espèrent voir le signe de l’arrivée imminente de la Nintendo Switch Pro. Il faut dire que les rumeurs insistantes misaient sur une officialisation le 3 juin dernier. Si l’idée d’une console 4K dotée d’un écran OLED et de 128 Go de stockage (selon les dernières fuites) fait rêver, la Switch Pro ne semble définitivement pas être la priorité actuelle de Doug Bowser, l’actuel président de Nintendo of America.

Interrogé par le Washington Post, ce dernier estime en effet qu’il n’est pas nécessaire de lancer de nouvelle technologie tant que sa machine actuelle n’a pas encore été exploitée à son maximum. Peut-être un simple moyen de noyer le poisson avant l’officialisation (la vraie) de la Nintendo Switch Pro, que Bloomberg prédit désormais à la rentrée prochaine.