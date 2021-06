iPad Pro 2020 : la meilleure tablette à prix fracassé pour le Prime Day

Les iPad Pro 2020 au format 12,9 pouces sont plus abordables que jamais. Apple a décidé de sabrer leur prix lors du Prime Day, en exclusivité sur Amazon.

© Amazon

L’iPad Pro est incontestablement la meilleure tablette de tout le marché. Présentée il y a quelques mois, elle offre une expérience utilisateur extra. On aime la qualité de son écran, sa puissance (avec la puce A12Z Bionic), son autonomie et son efficacité. Bref, elle a tout pour plaire. Le seul petit point noir serait le prix, mais Amazon s’en occupe.

Pour le Prime Day, c’est la boutique officielle Apple sur la marketplace Amazon qui offre une vraie ristourne. Le modèle le plus abordable (mais premium) avec 512 Go de stockage et la connectivité Wi-Fi passe à 1117 euros au lieu de 1379€. C’est presque 20% de remise sur un produit Apple qui n’a que quelques mois d’âge : foncez !

Hier encore, les iPad Pro 2020 Wi-Fi avec 128 Go de stockage étaient disponibles. Ce n’est plus le cas ce mardi, il ne reste plus que des capacités plus élevées. Le prix est logiquement plus cher, mais cela vous donne quand même un avantage : vous aurez suffisamment de place pour stocker plus de contenus comme des photos ou des vidéos. Vous serez donc plus tranquille à long terme.

Ce mardi sonne le dernier jour du Prime Day. Amazon est déjà pris de cours avec de nombreuses ruptures de stock. L’iPad Pro 2020 pourrait lui aussi y arriver : les dates de livraison sont déjà rallongées au 24 juin. Les clients Prime devront donc patienter plus que les 24 heures habituelles pour la livraison gratuite.

L’iPad Pro, notre tablette préférée

D’un point de vue qualité, l’iPad Pro 2020 est une prouesse technique. La prise en main est exceptionnelle, l’expérience utilisateur est parfaite. De prime abord, on appréciera l’écran Retina de 12,9 pouces (OLED) avec son taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour le moment, c’est le seul produit Apple qui bénéficie d’une telle mise à jour de l’écran.

Très souvent, les gens utilisent leur iPad Pro 2020 comme un substitut à un ordinateur. Il suffit de prendre un support, un clavier voire une souris pour convertir la tablette tactile en un vrai ordinateur. Avec sa puce A12Z Bionic, elle assure des performances similaires à un ordinateur. Même les designers, qui ont pourtant un fort besoin en ressources, l’utilisent pour leurs logiciels.

Ici, c’est le modèle 512 Go en Wi-Fi qui est à prix réduit. Vous pouvez toutefois opter pour une version 256 Go ou pour la maxi-version 1 To. Il y a aussi la possibilité de prendre un iPad Pro 2020 avec la connectivité 4G + Wi-Fi. Cela vous permettra d’insérer une carte SIM et de l’utiliser en toute autonomie. Cela devient même plus pratique qu’un ordinateur.

Si les iPhone ne durent qu’une journée, les Mac sont connus pour être bien plus autonomes. Au niveau de la batterie, les iPad Pro 2020 sont excellents. Vous allez pouvoir facilement tenir plus d’une journée en utilisation régulière, comme un ordinateur. Si vous l’utilisez de façon occasionnelle, la tablette peut même durer une semaine. Le chargeur 65W vous aide à trouver la batterie très rapidement.

Enfin, le dernier point concerne la partie photo. Sur le dos de l’iPad Pro 2020, on retrouve un capteur photo grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. A noter qu’Apple a aussi intégré un capteur LiDAR qui permet d’évaluer la profondeur de champs et d’offrir une meilleure prise en compte des mouvements. Sur l’avant, une caméra selfie de 7 MP qui fera le travail pour les visioconférences.

Apple vend sur Amazon au Prime Day

Amazon n’est pas seulement un e-commerçant classique, c’est aussi une marketplace. Le marchand permet à des acteurs comme Apple de créer leur boutique et de vendre des produits sur sa plateforme moyennant une commission. Si Apple ne fait pas de remise en direct sur son site (pour ne pas nuire à sa marque), il utilise ce réseau tiers pour vendre au rabais.

C’est le cas des iPad Pro 2020 qui prennent un sacré coup pour le Prime Day. Vous pouvez faire plusieurs centaines d’euros d’économies sur la meilleure tablette grâce aux offres mises en avant par Apple sur Amazon. Comme vous l’imaginez, Apple vous donne la même garantie constructeur (2 ans) pour votre tablette si vous la prenez sur Amazon.

Il faut aussi rappeler que l’offre spéciale sur ces iPad Pro est réservée uniquement aux membres Prime. Si vous êtes client Prime, vous pouvez profiter des milliers d’offres sur le Prime Day. Sinon, ce n’est pas fait pour vous. Vous avez dans tous les cas 30 jours pour tester le service, gratuitement. Vous pouvez donc souscrire et résilier après votre commande si besoin.

Au-delà des iPad Pro 2020, il y a tous les autres produits Apple qui sont à un prix avantageux. Depuis quelques heures, ce sont les iPhone 12 qui voient leur prix baisser fortement (attention, les modèles 128 Go ont quasiment tous disparus). Les AirPods Pro, les MacBook Pro et les iMac sont aussi à des tarifs inédits pour ce Prime Day.

Ce soir à minuit, le Prime Day Amazon prendra fin définitivement. Si vous avez du temps devant vous, profitez-en pour faire les derniers achats plaisir. Cet iPad Pro 2020 pourrait être votre meilleur ami pour les vacances cet été. Cela vous permet d’éviter d’avoir à prendre votre ordinateur. Le format 12,9 pouces est presque aussi grand qu’un ordinateur, vous avez donc une excellente expérience (avec un très bel écran).

Pour voir l’offre sur l’iPad Pro 2020, c’est ici :

