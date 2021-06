Prime Day : les Redmi Note 10 sont à prix cassé (et de retour en stock) 🔥

Sorti en mars, les Redmi Note 10 et 10 Pro sont les nouveaux best-sellers sur Amazon. Et pour le Prime Day, c'est un festival avec des remises encore inédites.

Le Prime Day en est à sa deuxième journée. Amazon continue les offres sur des produits populaires, à l’instar de tous les Redmi Note 10. Il dédie une page sur ces smartphones entrée de gamme aux rapports qualité prix imbattables. Avec les remises (inédites) affichées ce mardi, vous avez de quoi économiser en plus.

C’est simple, le Redmi Note 10 passe à 169 euros au lieu de 199 euros tandis que le modèle Pro chute à 237 euros au lieu de 299 euros. Clairement, on ne les a jamais vu à un tarif aussi bas sur Amazon depuis leur sortie. Si vous voulez vous équiper (pas cher) avant l’été, c’est le moment de le faire. Amazon ne participera pas aux soldes la semaine prochaine.

Les Redmi Note 10 et Note 10 Pro sont les derniers modèles de la gamme “Redmi”, une sous-marque qui appartient au groupe Xiaomi. Tout l’objectif de la marque est de présenter des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, un défi relevé par tous les modèles les plus récents. Ceux-ci ont des spécificités techniques convaincantes pour des tarifs qui accessibles à un grand nombre. Et cette remise ne fait que renforcer ce constat.

Le Redmi Note 10, une pépite

La gamme précédente s’illustrait déjà chez les marchands au point de se placer dans le top des smartphones les plus vendus chez le géant Amazon. C’est encore le cas avec cette nouvelle génération. Il n’est pas rare que les Redmi Note 10 et Note 10 Pro soient en rupture de stock sur les différentes plateformes même quand ils sont disponibles à leur prix de base. À noter que le modèle Pro affiche son meilleur tarif depuis sa sortie.

Les Redmi Note 10 et Note 10 Pro ont droit à un écran OLED, une spécificité qui est habituellement réservée aux modèles plus haut de gamme. Mais si ces deux smartphones se placent dans la catégorie des entrées de gamme, ils empruntent certaines caractéristiques à des téléphones plus performants (et plus onéreux). La taille de ces appareils est de 6,43 pouces et 6,67 pouces, tous deux proposent une belle prise en main, une caméra selfie, un quadruple module photo et un lecteur d’empreinte situé sur la tranche pour un joli rendu esthétique.

Pour ce qui est de la photo, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro peuvent se targuer d’une excellente qualité d’images par rapport aux smartphones concurrents vendus à un tarif similaire. Ceux-ci survolent nettement leur catégorie avec un quadruple module photo qui fait beaucoup plus que le job, on retrouve un module principal de 48 Mpx pour la version classique et 108 Mpx pour la version Pro. S’ils ne font pas aussi bien que les derniers Samsung Galaxy S21, ils sont parfaits pour de la prise d’images au quotidien.

Félicitations! In just three years @XiaomiFrance has placed in the top 3 smartphone brands in France in Q1 thanks to 131% YoY growth, the highest growth rate among all smartphone brands according to @canalys! It wouldn't be possible without the support of our French Mi Fans! pic.twitter.com/cKolDjGsB3 — William Lu (@WilliamLuXiaomi) May 17, 2021

L’autonomie des Redmi Note 10 et Note 10 Pro est aussi très appréciables, les téléphones embarquent une batterie de 5 000 mAh. Vous avez de quoi tenir environ deux jours avec une utilisation classique de l’appareil. D’autre part, Xiaomi a rendu ces appareils compatibles avec la charge rapide pour que vous puissiez récupérer plus de 50% de la charge en seulement 30 minutes, un bel avantage à prendre en compte lors de votre choix.

Globalement, ces Redmi Note 10 et Note 10 Pro se placent facilement parmi les meilleurs smartphones d’entrée de gamme en 2021. Si leur tarif correspond parfaitement à leur segment, certaines spécificités sont partagées avec des téléphones qui font partie d’une catégorie plus premium sur le marché, avec une mention spéciale pour la batterie robuste qui fait au moins aussi bien que les appareils premium.

Amazon fait des folies ce mardi

Si vous êtes en quête d’un nouveau smartphone et que vous souhaitez respecter un budget donné, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro sont les smartphones qu’il vous faut. À noter que la version Pro est un peu plus performante (photo, puissance) que la version standard pour un prix de 237 euros au lieu de 299 euros. Le modèle de base a également droit à une belle remise pour le Prime Day sur Amazon, vous êtes certain de faire une belle affaire chez le marchand en ligne.

Comme les autres produits, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro ont droit à une politique de retour de 30 jours sur Amazon. Si vous prenez un de ces deux modèles sur la plateforme, vous avez toute cette période pour renvoyer la commande gratuitement afin de vous faire rembourser en intégralité. Cela vous laisse le temps de déterminer si le smartphone convient à vos attentes tout en vous permettant de bénéficier d’une seconde chance en option.

Les Redmi Note 10 et Note 10 Pro sont des références de leur catégorie, ces deux smartphones se vendent très bien depuis leur sortie il y a quelques mois. Avec les offres dévoilées par Amazon, ils vont être pris d’assaut, il ne faut hésiter trop longtemps pour sécuriser ce bon plan avant sa disparition.

