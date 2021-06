La voiture volante de course d’Airspeeder prend son envol

L'alauda Aeronautics Mk3 a réalisé son premier vol d'essai, ouvrant la voie à de vraies courses d'aéronefs individuels. Quelqu'un a dit "Star Wars" ?

L'Alauda Aeronautics Mk3 d'Airspeeder, une machine hors-norme. © Airspeeder

Si vous avez grandi en vous extasiant devant les courses de modules de Star Wars, accrochez-vous bien parce que l’objet de vos fantasmes pourrait bien être en approche; Airspeeder, relayé par The Verge, a annoncé avoir réussi le premier vol d’essai de l’ Alauda Aeronautics 3 (AA3), sa voiture de course électrique volante.

Une belle brochette de mots très prometteuse! Le test a été réalisé sous supervision de l’Aviation Civile australienne, et il y a fort à parier que même ces professionnels n’ont jamais vu un engin pareil. Pour commencer, il s’agit d’un VTOL (vertical take off and landing), un engin volant capable d’atterrir et de décoller à la verticale comme un hélicoptère. Une fois lancé, ce petit monstre est capable de s’élever à 500 mètres du sol et d’atteindre les 100 km/h en 2.8 secondes. Un score identique à celui de supercars grand luxe comme la Bugatti Veyron et à peine plus faible qu’une Formule 1. Mieux encore : d’après le communiqué de presse (disponible ici), à poids égal, cela représente une accélération supérieure à celle d’un avion de chasse F15 ! Si ces deux comparatifs ne vous évoquent pas grand chose, une seule chose à retenir : les sensations sont garanties.

Toujours d’après le communiqué, cette superbe machine poids plume (à peine 130 kilos) peut voler pendant dix à quinze minutes sans interruption. La batterie peut être remplacée en moins de vingt secondes. C’est un point crucial quand on sait qu’Airspeeder imagine déjà des courses de grande envergure. Celles-ci pourraient être construites sur le modèle de la Formule 1; dans ces courses nouvelle génération, les passages aux stands ne serviraient pas à remplir le réservoir et à changer les pneus. A la place, les mécanos en profiteraient pour remplacer la batterie et les hélices, par exemple.

Un appareil sans pilote… pour l’instant

Pour l’instant, ce premier test a été réalisé uniquement avec les ingénieurs du projet. Et pour se permettre des performances pareilles sur un appareil volant, il faut évidemment supprimer tout le poids nécessaire : l’AA3 n’embarque pas de pilote. Celui-ci reste bien sagement sur Terre et contrôle l’appareil depuis un simulateur. Mais maintenant que la preuve de concept est là, Airspeeder peut passer la seconde. Ses équipes ont déjà annoncé la prochaine série de véhicules, baptisée EXA. Prévus fin 2021, ces nouveaux engins seront les premiers à être mis dans les mains de vrais pilotes professionnels – toujours à distance, cependant. Et la phase la plus intéressante commencera en 2022. Car tous ces tests ne sont que des étapes préliminaires, destinées à arriver à un objectif très attendu : faire la course avec un équipage à bord. C’est l’objectif de la série Mk4, prévue pour 2022 dans l’idéal. On se garde aussi le droit d’espérer que ce type de véhicule arrive sur le marché grand public un jour. Il faut bien admettre que la perspective est très enthousiasmante… en tout cas, pour ceux qui ont passé leur enfance à se rêver dans la peau d’Anakin mettant les gaz sur Tatooine !