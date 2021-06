Station météo, thermostat… Netatmo casse les prix au Prime Day 🔥

Le Prime Day sur Amazon fait place aux marques française, à l'instar de Netatmo. Le spécialiste de la maison connectée baisse les prix sur son thermostat, sa station météo et encore plein d'autres accessoires utiles. On fait le tour.

C’est les dernières heures du Prime Day sur Amazon, vous avez encore un peu de temps pour dénicher les pépites disponibles sur le site. Beaucoup de marques ont droit à des remises à l’instar de Netatmo. Toute sa gamme d’objets connectés – dont le thermostat – est visée par des réductions généreuses. Vous avez l’occasion de réaliser de belles économies sur des produits très populaires, c’est le moment de passer à l’action.

Le thermostat Netatmo est indéniablement l’objet connecté le plus populaire de la marque, bien que la station météo se défende aussi pour son fort attrait auprès du public. Ces promotions XL dévoilées par Amazon vous permettent de débuter une nouvelle installation domotique ou de compléter votre système actuel. Dans les 2 cas, vous serez comblé par les prix réduits – sous condition qu’ils soient encore disponibles.

Le thermostat est toujours aussi populaire

Netatmo est une marque française qui appartient au groupe Legrand depuis quelques années. Si elle a été rachetée, elle dispose encore de la capacité d’innovation d’une startup, ce qui fait que ses produits se veulent simples et efficaces à utilise. La société a créé un véritable écosystème qui a du sens et qui vise à vous simplifier la vie au quotidien. C’est le cas du thermostat connecté Netatmo.

Produit phare de la marque, le thermostat Netatmo dispose de plusieurs caractéristiques qui s’avèrent bien utiles pour assurer la bonne gestion de votre chauffage. D’abord, sachez que vous pouvez contrôler cet objet connecté depuis l’application mobile dédiée (iOS ou Android), mais aussi depuis la commande vocale grâce à l’intégration des assistants Siri et Google Assistant. En termes de design, l’appareil a été imaginé par le designer Philippe Starck.

Le thermostat Netatmo est doté de plusieurs fonctionnalités, à l’exemple de l’option Auto-Adapt qui se charge de lancer le chauffage en fonction de la température extérieure et de l’isolation. Vous êtes libre de gérer la température comme bon vous semble, en sachant que vous pouvez choisir de faire fonctionner votre chauffage selon des créneaux horaires définis. Cet objet connecté dépasse son simple statut de dispositif destiné à vous simplifier la vie, il vous permet de réaliser jusqu’à 25% d’économie d’énergie — autant dire que c’est un bel avantage d’un point de vue financier et écologique.

Si le thermostat Netatmo est le produit référence de la gamme, il est suivi de près par la station météo. Celle-ci offre également un joli nombre de fonctionnalités, à l’exemple du suivi de la pollution intérieure dans votre logement, mais aussi de la température, du taux d’humidité et autres. Vous pouvez même recevoir des alertes de ventilation en plus des autres données recueillies par l’appareil. Tous les objets connectés de la marque sont en promo sur Amazon, c’est le moment de s’équiper à prix mini.

Netatmo casse les prix !

Le thermostat Netatmo et la station météo sont des appareils qui remportent un vif succès chez le marque française. Toutefois, celle-ci ne s’arrête pas là et propose une gamme complète. Qu’il s’agisse de votre première installation ou d’un système existant que vous complétez, vous êtes certain de trouver votre bonheur. On note de belles remises sur les deux caméras (intérieur et extérieur) chez Amazon. C’est une aubaine pour réaliser des économies, que ce soit sur un article ou plusieurs.

Dans le cas où vous commandez un thermostat Netatmo ou tout autre produit (de la gamme ou non) sur Amazon, vous avez directement droit à une période de rétractation de 30 jours. C’est un plaisir de voir que la politique de retour s’étend presque sur un mois alors que la majorité des acteurs du e-commerce s’arrêtent à 14 jours. Vous avez tout ce délai pour retourner le produit de votre choix (gratuitement) pour vous faire rembourser à 100%, vous ne prenez donc aucun risque à acheter en ligne.

Le Prime Day sur Amazon prend fin dans quelques heures. Quand l’opération spéciale sera terminée, tous les prix remonteront à la normale et il ne sera plus possible de bénéficier de tels prix mini avant l’édition qui aura lieu l’an prochain. C’est une occasion à ne pas rater, on ne sait pas quand le thermostat Netatmo et le reste de la gamme auront de nouveau droit à des remises aussi généreuses chez le marchand ou ailleurs, sachant que celui-ci affiche actuellement les meilleurs prix en ligne. N’attendez pas plus pour faire de belles affaires sur le site marchand.

