Le 28 juin, Samsung dévoilera le futur de Wear OS

À l’occasion du MWC, Samsung organisera un événement pour présenter -- du moins en partie -- la nouvelle version de Wear OS sur laquelle la marque collabore avec Google.

© Samer Khodeir / Unsplash

Au cours du dernier Google I/O, la firme de Mountain View avait une grande nouvelle pour les utilisateurs de montres connectées. Google a en effet décidé de s’associer avec Samsung afin de concevoir la future version de Wear OS, son système d’exploitation dédié aux smartwatches. La firme sud-coréenne devrait donc délaisser Tizen, son OS maison, et le faire merger avec la solution de Google.

Malheureusement, le papa d’Android n’avait pas donné plus d’informations que cela à propos de cette refonte de Wear OS. A priori, on pourra plutôt compter sur Samsung pour avoir quelques détails. Le géant sud-coréen vient en effet d’annoncer un événement la semaine prochaine, dans le cadre du Mobile World Congress (virtuel) de Barcelone. Comme on peut le voir dans l’invitation partagée par Samsung, les montres connectées devraient être à l’honneur. Rendez-vous le 28 juin, donc.

Ready to learn how the Galaxy Experience can empower you?

Tune in to the virtual Samsung Galaxy session at the Mobile World Congress #MWC21 on Monday, 28 June: https://t.co/a5dH36ojEN pic.twitter.com/4pZRGCLP4B — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 21, 2021

Reste à voir ce que Samsung compte annoncer lors de l’événement. La firme pourrait notamment lever le voile sur sa Galaxy Watch 4, dont les rumeurs parlent depuis maintenant plusieurs mois. La future montre connectée de Samsung pourrait être l’hôte de la nouvelle expérience Wear OS. Notons néanmoins que l’événement n’est pas estampillé « Unpacked », et il se pourrait donc que Samsung ne prévoit aucune annonce matérielle et se concentre plutôt sur des annonces logicielles pour ses appareils Galaxy.

Quant à ce nouveau système d’exploitation créé par Google et Samsung, il devrait probablement porter le nom de « Wear OS 3.0 » ou tout simplement « Wear ». Google avait simplement précisé qu’il bénéficierait d’une nouvelle ergonomie ainsi que d’améliorations du côté des performances et de l’autonomie. À ce sujet, Qualcomm avait par ailleurs précisé que ses dernières puces Snapdragon 4100 et 4100+ pour montres connectées accueilleraient bien ce nouveau logiciel. Du côté de Fossil, en revanche, la marque a déclaré que ses modèles actuels n’en bénéficieraient pas, et qu’elle prévoyait un nouveau modèle haut de gamme pour l’automne.