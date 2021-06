Forfait mobile : vous devez immédiatement changer pour cette pépite avec 200 Go

Bouygues Telecom relance sa meilleures offre mobile : 200 Go pour moins de 15 euros. L'offre 100 Go est également en baisse.

© Capture d'écran

Après plusieurs semaines d’absence Bouygues Telecom relance une série d’offres “Very B&You” avec un forfait tout simplement incroyable. Cette nouvelle édition marque le retour du meilleur forfait de l’opérateur et sans doute même du marché : 200 pour moins de 15 euros par mois. C’est tout simplement imbattable. Si c’est trop pour vous, B&You a également décidé de faire baisser le prix de son forfait 100 Go par rapport à la dernière édition. Il est désormais à seulement 11,99 euros par mois au lieu de 12,99 euros.

Voir les offres B&You

Avec cette nouvelle fournée d’offres, Bouygues Telecom se place toujours comme l’une des grandes références sur le marché du forfait mobile sans engagement. Sans remise, sa gamme B&You connait déjà un immense succès. Ce sont des millions de français qui ont souscrit à son offre depuis sa sortie en 2011. Avec son opération spéciale Very B&You, l’opérateur s’assure une belle visibilité avec une offre qui défie toute concurrence.

Trois forfaits pour toutes les bourses

Avec cette cuvée de forfaits mobile en promotion B&You a pensé à tout le monde, du plus gros consommateur, à l’utilisateur le moins gourmand. L’offre principale, et la surprenanten s’adresse avant tout à ceux qui ont besoin d’une grosse quantité de donnée. C’est également le meilleur rapport qualité prix parmi ces offres Very B&You : il comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Go de data pour 14,99€ par mois. Sur ces 200 Go, vous pourrez utiliser 15 Go utilisables dans l’UE et les DOM.

Très intéressante également pour ceux qui n’ont pas besoin de 200 Go, l’offre 100 Go qui comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités mais avec 12 Go de données alloués pour l’Union Européenne. Il est proposé à seulement 11,99 euros par mois pendant cette opération Very B&You de juin, c’est un euros de moins que précédemment. L’offre est donc particulièrement intéressante.

Voir les offres B&You

Enfin, le dernier forfait est destiné à ceux qui ont un usage très ponctuel d’internet en 4G sur leur smartphone. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de data pour 4,99€ par mois. Si vous jouez régulièrement aux jeux sur leur mobile, si vous regardez beaucoup de films / séries sur le petit écran ou si vous utilisez les réseaux sociaux de manière assidue, cet abonnement mobile sera peut-être un peu limité.

On rappellera que cet abonnement mobile est aussi sans engagement de durée, vous avez donc la possibilité de résilier quand bon vous semble.

Attention, offre à durée de vie très limitée

Les offres sont particulièrement intéressantes… et c’est pour cela qu’elles ne seront pas disponibles très longtemps. les 3 formules qui sont en promotion (5, 100 et 200 Go) ne sont disponibles que deux jours, jusqu’au jeudi soir 25 juin avril à minuit. Cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour bénéficier de ces forfaits mobiles. Cet événement Very B&You permet de réaliser une économie à plus long terme sur son forfait mobile. Sur une année, cela peut représenter des dizaines d’euros d’économies. A plus long terme, cela représente des centaines d’euros en moins.

Vous ne savez pas comment résilier votre offre actuelle pour passer chez Bouygues Telecom ? Si vous n’êtes plus engagé chez votre opérateur avec votre forfait mobile actuel, il suffit de suivre le formulaire d’inscription sur la page B&You. L’opérateur télécom vous demandera votre code RIO (facile à récupérer) pour initier la démarche du transfert de numéro de téléphone. Vous pourrez ainsi garder le même numéro tout en profitant du forfait mobile à bas coût Bouygues Telecom.

Pour voir les offres B&You, c’est ici :

Voir les offres B&You

Encore une fois, cette vente éclair est assez unique – dépêchez-vous. Bouygues Telecom ne se montre quasiment jamais aussi généreux que cela, même lors de temps forts comme le Black Friday. En cette fin du mois de juin, le forfait mobile B&You n’a jamais été aussi abordable. C’est un très bon rapport qualité prix quand on connait la qualité du réseau d’antennes Bouygues Telecom (n°2 en France selon l’ARCEP) ou encore son service client.