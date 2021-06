Twitter déploie ses premières fonctionnalités premium

La plateforme à l’oiseau bleu commence sa transition, et propose désormais ses premeirs outils payants à destination de ses utilisateurs.

© Thomas Ulrich - Pixabay

Elle l’avait annoncé il y a déjà plusieurs mois, c’est désormais une réalité. La plateforme Twitter vient d’officialiser le lancement de ses fonctionnalités premium. Pour le moment réservées à un petit groupe-test d’influenceurs américains, ces nouvelles fonctionnalités devraient permettre aux créateurs de contenus influents de monétiser leurs contenus directement depuis la plateforme.

Super Follows et Ticketed Spaces

Première nouveauté payante à faire son arrivée sur Twitter, les Super Follows, sortes d’abonnements YouTube Premium qui permettra aux influenceurs de “nouer une relation directe avec leurs abonnés les plus fidèles”. Concrètement, ces “super abonnés” pourront s’acquitter d’un forfait mensuel de 3, 5 ou 10 dollars, pour accéder à du contenu exclusif de la part de leurs créateurs de contenu préférés.

Les Ticketed Spaces quant à eux, ne seront ni plus ni moins que des billets virtuels pour assister à des événements audio en direct. Ces derniers pourront être commercialisés entre 1 et 999 $, et concerneront des rencontres inédites “pour lesquelles votre public est prêt à payer”, expliquaient Ellen Havlicek et Esther Crawford, responsables produits chez Twitter dans un communiqué officiel. “Nous voulons aider à faire de Twitter, non seulement un espace sympa pour interagir avec le public, mais aussi un espace où vous pouvez gagner de l’argent en menant des conversations stimulantes”.

À noter que si les influenceurs pourront désormais monétiser leur activité sur Twitter, le réseau social ne sera pas en reste. En dessous de 50 000 dollars de recettes, l’entreprise touchera 3% des recettes totales générées annuellement par les Super Follows et les Ticketed Spaces. Au-dessus, cette commission grimpera à 20%. De quoi permettre à Twitter de diversifier ses sources de revenus, ces dernières étant pour le moment principalement liées à la publicité ciblée.

Twitter s’exporte aussi sur Instagram

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. -management pic.twitter.com/wpjnElsRTK — Twitter (@Twitter) June 22, 2021

En marge de ces nouveautés premium, Twitter a aussi déployé une fonctionnalité inédite, cette fois destinée aux utilisateurs… d’Instagram. Sur iOS, les internautes pourront désormais reposter directement leurs tweets sur leurs stories.