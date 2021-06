Mini Donjon & Dragon sans dragon : le nouveau casse-tête de DOuG !

DOuG a encore frappé mais un peu plus fort que d’habitude. Comme d’habitude ils sortent un jeu très épuré au concept très simple. Mais en prime ils sont réussi à produire en plastique végétal (PLA, à base d’amidon de Maïs ou Betterave).

© DOuG

Ils sont repartis sur la base de INSIDE3 (leur cube fermé avec un labyrinthe dedans) mais ont intégré un peu de Donjons et dragons dedans. Le créateur, Romain-Guirec étant un gros joueur de D&D il m’avait raconté avoir toujours été hyper frustré d’avoir créé un jeu abstrait qu’on rapprochait de Rubick’s cube. Il a réussi cette fois à intégrer un labyrinthe dans un mini donjon. Il y a toujours le plan pour se repérer mais il y a un peu plus :

Des meurtrières pour voir la progression

Un univers amusant, comme une mini maquette

Des illustrations seront fournies avec (par Laurel)

Le Donjon est démontable couche par couche pour s’y retrouver facilement et donner une chance aux plus jeunes (ou les moins malins) d’entre nous.

Le FUTUR

Pour le moment, le projet est en cours de financement sur ULULE et ce n’est pas super cher (16€). Ce qui fait rêver, c’est la suite. Quand on voit les univers prévus pour les prochains jeux à venir (l’asile d’Arkham (version Lovecraft), le créateur jouait aussi à Call of Cthulhu, il est vieux), la prison d’Alcatraz, le temple de Chichen Itza, la maison de Psychose, etc. on se dit qu’il y a de quoi faire. Ce modèle est accessible, il s’inscrit comme un modèle simple de leur gamme. Par contre le créateur a promis 2 modèles violents pour l’année prochaine si le projet marche bien.