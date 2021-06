Minecraft : Sonic rejoint la partie dans un DLC spécial

Les joueurs pourront prendre part à des courses cubiques en compagnie de leurs amis, tout en arborant fièrement les couleurs du plus connu des hérissons.

© Minecraft

À l’occasion des 30 ans de Sonic cette année, Sega a tenu à marquer le coup et à célébrer non seulement les fans de la franchise de manière globale, mais aussi les joueurs sur un autre jeu spécifique et très populaire, à savoir Minecraft. De par la nature du jeu, il n’aurait pas été étonnant de voir un fan recréer le petit hérisson bleu de manière non-officielle. Cependant, celui-ci vient directement de la main de son créateur originel qui a décidé de sortir un DLC payant à son effigie.

Comme le montre la vidéo de présentation du crossover, il ne s’agit pas simplement d’un nouveau skin aux couleurs de Sonic, mais bien d’une reconstitution fidèle de certains niveaux, avec des loopings et même des anneaux à collecter. Ils vous amènent dans plusieurs environnements différents. On peut notamment reconnaître le fameux Green Hill Zone ou encore Chemical Plant Zone.

Tous ces niveaux contiennent des passages secrets à découvrir, en solo ou à plusieurs. Vous pouvez en effet défier vos amis dans des courses effrénées. Pour ce faire, plusieurs personnages issus de l’univers de Sonic font leur arrivée, dont Knuckles, Tails, Amy Rose, Shadow ou encore le terrible Dr. Robotnik. Ceux-ci ne sont que la pointe visible de l‘iceberg puisqu’au total, 24 nouveaux skins seront disponibles.

Le DLC Sonic le Hérisson peut être acheté dans la boutique de Minecraft pour 1340 pièces. Si vous ne possédez pas encore la monnaie du jeu, il faudra débourser environ la somme de 7 euros. Le DLC est à découvrir dès maintenant si vous êtes fans du hérisson bleu. Pour les personnes qui ne joueraient pas à Minecraft, Sega a prévu d’autres surprises plus tard dans l’année, notamment la sortie du remaster Sonic Colors Ultimate le 7 septembre prochain.