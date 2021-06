Dans les 20 mots de passe les plus utilisés en France, on trouve loulou, doudou, marseille ou encore nicolas

NordPass vient de publier la première liste des mots de passe français les plus fréquemment utilisés, et vous allez être surpris !

NordPass a publié une analyse des 200 mots de passe les plus utilisés par les Français en 2020. Les mots de passe les plus courants en 2020 étaient des combinaisons de chiffres faciles à deviner, comme par exemple ces 3 mots de passe : « 123456 », « 123456789 » et « azerty ».

Cette liste de mots de passe a été établie par NordPass en partenariat avec un prestataire indépendant, qui a évalué une base de données de mots de passe divulgués lors de diverses violations et fuites de données. Voici les 20 premiers :

123456 123456789 azerty qwerty 12345 1234561 loulou doudou marseille azertyuiop 12345678 password soleil 123123 111111 1234567 chouchou 1234 bonjour nicolas

Malgré les rappels constants des experts en cybersécurité, un très grand nombre de français créent des mots de passe excessivement faibles, comme par exemple « bonjour » et « soleil ». De plus, certains mots de passe sont souvent composés uniquement d’un nom ou d’un prénom. Le prénom le plus fréquemment utilisé dans la liste des mots de passe n’est autre que « nicolas ».

Que faire si votre mot de passe figure sur la liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés ?

Chad Hammond, expert en cybersécurité, préconise de le changer immédiatement. « La majorité de ces mots de passe peuvent être piratés en moins d’une seconde. De plus, ils ont déjà été divulgués lors de précédentes violations de données. Par exemple, le mot de passe le plus répandu, ’123456’, a déjà été piraté 23 597 311 fois », explique t-il.

L’expert en sécurité met également en garde contre les risques liés au fait de ne pas utiliser un mot de passe unique ou de se contenter d’un mot de passe facile à pirater. « Vos mots de passe faibles peuvent être utilisés pour des attaques de type credential stuffing, par exemple, où les identifiants piratés sont utilisés pour obtenir un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs. Si vous êtes victime d’une attaque de ce type, vous risquez de compromettre votre compte Facebook ou tout autre compte important, ainsi que tout son contenu. Enfin, votre adresse e-mail pourrait être utilisée pour des attaques de phishing ou pour des tentatives d’escroquerie auprès des membres de votre famille et de vos amis, lesquels pourraient bien se laisser prendre au piège, puisque vous êtes censé être l’expéditeur de l’e-mail. Les mots de passe faibles sont également sensibles aux attaques de force brute ».

Voici les 5 réflexes les plus importants à adopter en matière de sécurité de mots de passe :

Consultez tous les comptes que vous possédez et supprimez ceux que vous n’utilisez plus. Mettez à jour tous vos mots de passe et utilisez des mots de passe uniques et complexes afin de protéger vos comptes. Utilisez un générateur de mots de passe pour vous assurer qu’ils sont indéchiffrables. Pour vérifier si l’un de vos mots de passe actuels a déjà été divulgué en ligne, vous pouvez également utiliser cet outil en ligne de vérification de robustesse de vos mots de passe. Dans la mesure du possible, utilisez le système de double identification (2FA). Qu’il s’agisse d’une application, de données biométriques ou d’une clé de sécurité matérielle, vos comptes seront plus sécurisés si vous ajoutez une couche supplémentaire de protection. Configurez un gestionnaire de mots de passe. Cet outil est idéal pour générer et stocker des mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe avancés disposent également de fonctions pertinentes comme le Data Breach Scanner, permettant de déterminer si un ou plusieurs de vos comptes ont été compromis. Vérifiez régulièrement vos comptes afin de déceler toute activité suspecte. Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, modifiez immédiatement votre mot de passe.

