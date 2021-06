La première montre connectée Samsung sous Wear OS se dévoile

Au cours de la dernière édition de la Google I/O, la papa d’Android donnait enfin des nouvelles de Wear OS, son système d’exploitation dédié aux montres connectées. Google avait alors annoncé un partenariat d’ampleur avec Samsung visant à faire converger leurs expertises pour créer une toute nouvelle version de Wear OS.

Néanmoins, la firme n’avait donné que peu de détails sur la prochaine itération de cet OS, si ce n’est qu’elle offrira une nouvelle ergonomie ainsi que d’améliorations du côté des performances et de l’autonomie. On s’attend donc à avoir des nouvelles grâce à Samsung, qui organise justement une conférence de presse ce 28 juin. Justement, la première montre connectée qui devrait porter ce nouveau système d’exploitation vient de fuiter.

And here comes your very first look at #Samsung’s upcoming new #GalaxyWatchActive4 (gorgeous 5K renders + sizes + color options)!

On behalf of new Partner @GizNext -> https://t.co/vedhEl4cUO pic.twitter.com/Q6fb4uWLT8

