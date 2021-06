L’appli YouTube vous laissera bientôt regarder les vidéos depuis l’accueil

L’une des principales restrictions de la version mobile d’YouTube par rapport à la version PC, c’est la navigation. Derrière son clavier, il est très facile de trouver la vidéo que l’on recherche grâce aux différentes options de prévisualisation. mais pas sur la version mobile : tout juste peut-on prévisualiser un échantillon de la vidéo, et encore, sans le son.

Android 12, Pixel 4A. You can play entire YouTube video from home screen without actually clicking on it. YouTube has also added an option to toggle CC and scroll through progress player (can see image preview now) @MattNavarra @wongmjane @alex193a @liahaberman @digitaliworld pic.twitter.com/JY8ehkcSUp

— Samarth 🍥 (@iamstake) June 22, 2021