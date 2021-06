Samsung présente BESPOKE, sa nouvelle gamme d’électroménager modulable

En plus des smartphones et des tablettes, la marque a présenté aujourd’hui BESPOKE (“sur-mesure” dans la langue de Shakespeare), une nouvelle gamme de réfrigérateurs modulable et personnalisable.

© Samsung

Faire entrer l’électroménager dans le monde du design, c’est le pari de Samsung. Aujourd’hui, l’entreprise coréenne a élargi son écosystème en officialisant l’arrivée en France de sa nouvelle gamme de réfrigérateurs BESPOKE (“sur-mesure” en anglais). L’idée : proposer trois modules combinables et interchangeables, pour les assembler au gré de ses envies, et de ses besoins.

3 caissons, 8 coloris… et une infinité de possibilités

Au cœur de cette nouvelle gamme, trois caissons combinables, et une façade composée de plusieurs panneaux interchangeables. Pour le consommateur, il suffit de faire son choix entre un module combiné 60 cm (réfrigérateur et congélateur), et un réfrigérateur une porte 60 cm transformables en congélateur et réfrigérateur une porte 45 cm. Du sur-mesure donc, d’autant plus qu’avec ses huit coloris et 2 finitions (métal ou verre) différentes, la gamme pourra s’adapter à tous les intérieurs. Modulable, Samsung assure aussi qu’elle pourra durer dans le temps : au fur et à mesure que la famille s’agrandit, il sera ainsi possible de combiner différents modules BESPOKE pour agrandir son garde-manger, tout en ayant la possibilité de changer les panneaux de revêtement.

Un écosystème en devenir

Après les réfrigérateurs, Samsung voit grand, et entend bien développer son écosystème BESPOKE à d’autres appareils. Des plaques de cuisson et des lave-vaisselles pourraient ainsi agrandir la gamme à l’avenir. Sur le secteur des aspirateurs-robot, l’entreprise coréenne a aussi signé son grand retour cette année, avec le Jet Bot.