Marvel se lance officiellement sur le marché des NFT

Après s’être montré frileux sur la question des fameux token non-fongibles, Marvel semble finalement avoir revu sa copie, et se lance officiellement dans le commerce de NFT. De quoi ravir les fans de la maison des idées.

Non, les NFT ne sont (toujours) pas morts et enterrés. Après un succès aussi inattendu que fulgurant, ces jetons non-fongibles, sortes de certificats numériques inviolables reliés à une œuvre (souvent immatérielle) ont rapidement perdu de leur superbe auprès des internautes. Mais le marché dédié aux NFT tient toujours debout. La preuve avec cette récente annonce de Marvel Entertainement et Orbis Blockchain Technologies Limited, qui ont annoncé cette semaine l’incursion officielle de la maison des idées dans le monde merveilleux de la blockchain.

Au cours des prochains mois, les deux entreprises boostées par l’application VeVe Digitale Collectibles devraient ainsi mettre en vente une collection numérique inédite dédiée aux millions de fans Marvel à travers le monde. Les internautes pourront ainsi s’offrir sous forme de NFT, des objets inédits comme des statues 3D, et des bandes dessinées numériques. Ces derniers seront notamment accessibles via la réalité mixte depuis la plateforme VeVe, et pourront être mis en lumière dans de véritables salles d’exposition virtuelles, accessibles sur iOS et Android depuis l’application.

Un nouveau projet lucratif pour Marvel

Il y a quelques mois, lorsque les NFT avaient fait leur apparition sur les Internets, plusieurs entreprises s’étaient montrées particulièrement critiques à l’encontre du phénomène. C’était notamment le cas de DC Comics, qui avait notamment demandé à ses artistes de rester en dehors du marché des tokens virtuels. Pourtant, en proposant ses propres collectibles via des mises aux enchères encadrées, la maison des idées s’offre une jolie manne financière supplémentaire. Et il y a fort à parier que les fans de Marvel seront particulièrement réceptifs à l’idée de collectionner des NFT de leurs Avengers préférés. Dans un communiqué officiel, le président de Marvel Entertainment Dan Buckley s’est ainsi montré confiant quant au succès de ce nouveau projet : “Depuis le début, collectionner est toujours allé de pair avec être un fan de Marvel”.

